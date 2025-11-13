AIIMS Gorakhpur: खुशखबरी… एम्स में 55 सीनियर रेजिडेंट और 69 कर्मचारियों की बंपर भर्ती, अपनी लैब में ही खून और पेशाब की करेगा जांच

अब खून और पेशाब की जांच निजी कंपनी की लैब से नहीं कराई जाएगी। एम्स अपनी लैब में खुद जांच करेगा। इसके लिए नई आधुनिक मशीनें मंगाई जा रही है। इन्हें संचालित करने और सैंपल संग्रहण के लिए 40 जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (JMLT) की भर्ती की जा रही है। साथ ही,आपरेशन थिएटर की व्यवस्था को और प्रभावी करने के लिए 10 आपरेशन थिएटर असिस्टेंट रखे जाएंगे।एम्स की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. विभा दत्ता ने कहा कि विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ताकि मरीजों को शीघ्र बेहतर उपचार सुविधा मिल सके।