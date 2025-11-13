Patrika LogoSwitch to English

AIIMS Gorakhpur: खुशखबरी… एम्स में 55 सीनियर रेजिडेंट और 69 कर्मचारियों की बंपर भर्ती, अपनी लैब में ही खून और पेशाब की करेगा जांच

गोरखपुर एम्स में बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है, इससे मेडिकल सिस्टम में काफी सुधार होगा और मरीजों को राहत मिलेगी। एम्स की अब अपनी लैब होगी आगे से मरीजों को खून और पेशाब की जांच बाहर नहीं बल्कि कालेज के लैब में ही होगी।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 13, 2025

Up news, AIIMS Gorakhpur,

फोटो सोर्स: इमेज, AIIMS गोरखपुर में बंपर भर्ती

गोरखपुर एम्स प्रशासन ने मेडिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए सीनियर रेजिडेंट (SR) और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 55 सीनियर रेजिडेंट और 69 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें इमरजेंसी विभाग में 10 सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। 40 जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भी भर्ती होगी।

AIIMS की लैब में ही होगा खून और पेशाब की जांच

अब खून और पेशाब की जांच निजी कंपनी की लैब से नहीं कराई जाएगी। एम्स अपनी लैब में खुद जांच करेगा। इसके लिए नई आधुनिक मशीनें मंगाई जा रही है। इन्हें संचालित करने और सैंपल संग्रहण के लिए 40 जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (JMLT) की भर्ती की जा रही है। साथ ही,आपरेशन थिएटर की व्यवस्था को और प्रभावी करने के लिए 10 आपरेशन थिएटर असिस्टेंट रखे जाएंगे।एम्स की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. विभा दत्ता ने कहा कि विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ताकि मरीजों को शीघ्र बेहतर उपचार सुविधा मिल सके।

OPD में आठ सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति

जनरल मेडिसिन विभाग में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए आठ सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति की जा रही है। इससे ओपीडी में मरीजों का उपचार और आसान होगा। वहीं रेडियोलॉजी विभाग में पांच SR रखे जाएंगे। वर्तमान में एम्स के पास अपना कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जांच का जिम्मा निजी कंपनी के डॉक्टरों पर है। निजी कंपनी के रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्ट देते हैं। पोस्टमार्टम प्रक्रिया में सहायता के लिए मोर्चरी में भी एक सहायक रखा जाएगा।

इतने कर्मचारियों की होगी नियुक्ति

ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर 02, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 01, जूनियर एकाउंट्स ऑफिसर 02, स्टोर कीपर 03, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 01, टेक्निकल असिस्टेंट (ईएनटी) 01, आप्टोमेट्रिस्ट 01, टेक्निशियन (रेडियोलॉजी) 04, टेक्निशियन (रेडियोथेरेपी) 01, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 10, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 40, फार्मासिस्ट 01, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्निशियन 01, मोर्च्यूरी अटेंडेंट 01

इन विभागों में रखे जाएंगे 55 सीनियर रेजिडेंट

एनेस्थीसियोलॉजी 08, डर्मेटोलॉजी 01, ईएनटी 03, जनरल मेडिसिन 08, जनरल सर्जरी 06, ऑब्स एंड गायनी 05, ऑर्थोपेडिक्स 01, पीडियाट्रिक्स 04, पल्मोनरी मेडिसिन 02, रेडियोलॉजी 05, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन 02, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी 10

Published on:

13 Nov 2025 11:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / AIIMS Gorakhpur: खुशखबरी… एम्स में 55 सीनियर रेजिडेंट और 69 कर्मचारियों की बंपर भर्ती, अपनी लैब में ही खून और पेशाब की करेगा जांच

