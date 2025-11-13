AIIMS Gorakhpur: खुशखबरी… एम्स में 55 सीनियर रेजिडेंट और 69 कर्मचारियों की बंपर भर्ती, अपनी लैब में ही खून और पेशाब की करेगा जांच

फोटो सोर्स: इमेज, AIIMS गोरखपुर में बंपर भर्ती
गोरखपुर एम्स प्रशासन ने मेडिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए सीनियर रेजिडेंट (SR) और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 55 सीनियर रेजिडेंट और 69 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें इमरजेंसी विभाग में 10 सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। 40 जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भी भर्ती होगी।
अब खून और पेशाब की जांच निजी कंपनी की लैब से नहीं कराई जाएगी। एम्स अपनी लैब में खुद जांच करेगा। इसके लिए नई आधुनिक मशीनें मंगाई जा रही है। इन्हें संचालित करने और सैंपल संग्रहण के लिए 40 जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (JMLT) की भर्ती की जा रही है। साथ ही,आपरेशन थिएटर की व्यवस्था को और प्रभावी करने के लिए 10 आपरेशन थिएटर असिस्टेंट रखे जाएंगे।एम्स की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. विभा दत्ता ने कहा कि विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ताकि मरीजों को शीघ्र बेहतर उपचार सुविधा मिल सके।
जनरल मेडिसिन विभाग में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए आठ सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति की जा रही है। इससे ओपीडी में मरीजों का उपचार और आसान होगा। वहीं रेडियोलॉजी विभाग में पांच SR रखे जाएंगे। वर्तमान में एम्स के पास अपना कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जांच का जिम्मा निजी कंपनी के डॉक्टरों पर है। निजी कंपनी के रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्ट देते हैं। पोस्टमार्टम प्रक्रिया में सहायता के लिए मोर्चरी में भी एक सहायक रखा जाएगा।
ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर 02, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 01, जूनियर एकाउंट्स ऑफिसर 02, स्टोर कीपर 03, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 01, टेक्निकल असिस्टेंट (ईएनटी) 01, आप्टोमेट्रिस्ट 01, टेक्निशियन (रेडियोलॉजी) 04, टेक्निशियन (रेडियोथेरेपी) 01, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 10, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 40, फार्मासिस्ट 01, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्निशियन 01, मोर्च्यूरी अटेंडेंट 01
एनेस्थीसियोलॉजी 08, डर्मेटोलॉजी 01, ईएनटी 03, जनरल मेडिसिन 08, जनरल सर्जरी 06, ऑब्स एंड गायनी 05, ऑर्थोपेडिक्स 01, पीडियाट्रिक्स 04, पल्मोनरी मेडिसिन 02, रेडियोलॉजी 05, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन 02, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी 10
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग