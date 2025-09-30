गोरखपुर में बसंती के गहने ई-रिक्शा चालक लेकर भागा; सीसीटीवी के फुटेज से आरोपी को तलाश रही पुलिस

फोटो सोर्स: सीसीटीवी फुटेज, गहनों से भरा बैग लेकर भागा ई रिक्शा चालक
गोरखपुर के रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र में एक महिला का गहनों से भरा बैग ई रिक्शा चालक लेकर फरार हो गया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर सीसीटीवी फुटेज के सहारे उसकी तलाश में जुटी है। पीड़िता बड़गो न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर 11 की रहने वाली बसंती देवी हैं, उन्होंने बताया कि आए दिन हो रही चोरी के मद्देनजर वह जेवर अपनी बहन को सुरक्षित रखने के लिए ले जा रही थीं कि यह घटना हो गई। सूचना पर रामगढ़ताल थाना पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है।
जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम बसंती देवी घर में रखे गहने को बैग में रखकर बहन के घर संतकबीर नगर जिला जाने के लिए निकली। मौलवी चक से उन्होंने रुस्तमपुर ढाला पर रोडवेज पकड़ने के लिए ई-रिक्शा पकड़ा। रास्ते में दुर्गा पंडाल देखकर वह पूजा करने के लिए रिक्शा से उतर गईं। इसी बीच मौका पाकर ई-रिक्शा चालक उनका बैग लेकर फरार हो गया। बैग में कपड़े और करीब तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने थे।
पंडाल से जब बसंती वापस आईं तो रिक्शा था ही नहीं, उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए और रामगढ़ ताल थाना पुलिस को घटना की जानकारी दिए।पुलिस मौके पर पहुंची और पास में लगे सीसी कैमरे के फुटेज खंगाले। फुटेज में ई-रिक्शा चालक की तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस उसका पता लगाने के लिए छापेमारी कर रही है। पीड़िता बसंती देवी ने बताया कि चोरों के डर से वे जेवर सुरक्षित रखने के लिए बहन के घर ले जा रही थीं, की यह घटना हो गई।
