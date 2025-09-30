गोरखपुर में बसंती के गहने ई-रिक्शा चालक लेकर भागा; सीसीटीवी के फुटेज से आरोपी को तलाश रही पुलिस

गोरखपुर के रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र में एक महिला का गहनों से भरा बैग ई रिक्शा चालक लेकर फरार हो गया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर सीसीटीवी फुटेज के सहारे उसकी तलाश में जुटी है। पीड़िता बड़गो न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर 11 की रहने वाली बसंती देवी हैं, उन्होंने बताया कि आए दिन हो रही चोरी के मद्देनजर वह जेवर अपनी बहन को सुरक्षित रखने के लिए ले जा रही थीं कि यह घटना हो गई। सूचना पर रामगढ़ताल थाना पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है।