गोरखपुर में ATS की रेड…एक व्यक्ति को साथ ले गई, बरामद हुई संदिग्ध चीजें

सूत्रों के मुताबिक राजू तिवारी पहले चौरीचौरा में किराए की दुकान लेकर आधार कार्ड बनाने का काम करता था। आसपास के लोगों ने बताया कि एक साल पहले दुकान बंद कर दिया लेकिन संदिग्ध तरीके से आधार कार्ड बनाना जारी रखा। टीम ने इसी संदेह के आधार पर गुरुवार को दो गाड़ियों और बाईकों से अचानक छापेमारी की, इस दौरान घर पर राजू तिवारी और उसका भतीजा मौजूद था। टीम राजू तिवारी को लेकर लखनऊ निकल गई।