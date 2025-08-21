गोरखपुर में ATS की रेड…एक व्यक्ति को साथ ले गई, बरामद हुई संदिग्ध चीजें

गोरखपुर जिले में गुरुवार की दोपहर ATS की छापेमारी से हड़कंप मचा रहा, यह पूरी करवाई चौरीचौरा थानाक्षेत्र स्थित एक घर पर की गई। टीम ने लगभग तीन घंटे तक घर की तलाशी ली और पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ की गई। टीम इसके बाद परिवार के राजू तिवारी नाम के शख्स को घर से बरामद 25 आधार कार्ड एवं अन्य संदिग्ध चीजों के साथ अपने साथ ले गई। ATS की छापेमारी से गांव में हड़कंप मचा रहा।
सूत्रों के मुताबिक राजू तिवारी पहले चौरीचौरा में किराए की दुकान लेकर आधार कार्ड बनाने का काम करता था। आसपास के लोगों ने बताया कि एक साल पहले दुकान बंद कर दिया लेकिन संदिग्ध तरीके से आधार कार्ड बनाना जारी रखा। टीम ने इसी संदेह के आधार पर गुरुवार को दो गाड़ियों और बाईकों से अचानक छापेमारी की, इस दौरान घर पर राजू तिवारी और उसका भतीजा मौजूद था। टीम राजू तिवारी को लेकर लखनऊ निकल गई।