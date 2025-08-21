Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में ATS की रेड…एक व्यक्ति को साथ ले गई, बरामद हुई संदिग्ध चीजें

गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में ATS की टीम ने छापा मारा है। टीम ने एक शख्स से घंटों पूछताछ की और अपने साथ लेकर चली गई। इस दौरान कई आधार कार्ड एवं अन्य संदिग्ध चीजें भी साथ ले गई।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 21, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में ATS की रेड

गोरखपुर जिले में गुरुवार की दोपहर ATS की छापेमारी से हड़कंप मचा रहा, यह पूरी करवाई चौरीचौरा थानाक्षेत्र स्थित एक घर पर की गई। टीम ने लगभग तीन घंटे तक घर की तलाशी ली और पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ की गई। टीम इसके बाद परिवार के राजू तिवारी नाम के शख्स को घर से बरामद 25 आधार कार्ड एवं अन्य संदिग्ध चीजों के साथ अपने साथ ले गई। ATS की छापेमारी से गांव में हड़कंप मचा रहा।

ATS की छापेमारी से गांव में मचा रहा हड़कंप

सूत्रों के मुताबिक राजू तिवारी पहले चौरीचौरा में किराए की दुकान लेकर आधार कार्ड बनाने का काम करता था। आसपास के लोगों ने बताया कि एक साल पहले दुकान बंद कर दिया लेकिन संदिग्ध तरीके से आधार कार्ड बनाना जारी रखा। टीम ने इसी संदेह के आधार पर गुरुवार को दो गाड़ियों और बाईकों से अचानक छापेमारी की, इस दौरान घर पर राजू तिवारी और उसका भतीजा मौजूद था। टीम राजू तिवारी को लेकर लखनऊ निकल गई।

ये भी पढ़ें

यूपी के इस जिले में धर्मस्थल की दीवार निर्माण से बवाल, शिवलिंग खंडित होने का आरोप, आठ लोग हिरासत में
बरेली
image

ये भी पढ़ें

ससुराल में विवाहित ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, मायके वालों पर हत्या का आरोप, पति-ससुर हिरासत में
बरेली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 09:58 pm

Published on:

21 Aug 2025 09:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में ATS की रेड…एक व्यक्ति को साथ ले गई, बरामद हुई संदिग्ध चीजें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.