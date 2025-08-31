Patrika LogoSwitch to English

मुख्यमंत्री योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला BJP विधायक का भाई फरार, 4 थानों में दर्ज हुई 5 FIR

पिपराइच से भाजपा विधायक महेंद्र पाल सिंह के छोटे भाई भोलेंद्र पाल सिंह की फेसबुक आइडी से मुख्यमंत्री, उनके ओएसडी और ग्रामीण से भाजपा विधायक विपिन सिंह पर अशोभनीय टिप्पणी की गई।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 31, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, ईंट भट्टे पर छापेमारी करती प्रशासन की टीम

गोरखपुर में चल रहे एक हाइप्रोफाइल मामले में भाजपा के पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई भोलेंद्र पाल सिंह ने गुरुवार रात फेसबुक पर सीएम योगी, उनके OSD बल्लू राय और जिले के एक विधायक पर अभद्र टिप्पणी की थी। पोस्ट वायरल होने के बाद बाद में पोस्ट डिलीट कर दी गई लेकिन तब तक मामला काफी ज्वलंत हो चुका था। इसके बाद जिले के चार थानों में भोलेंद्र पर पांच मुकदमे दर्ज हो गए। वर्तमान में भोलेंद्र फरार है और उसकी तलाश में पुलिस लगी है।विधायक महेंद्र पाल सिंह तीन भाई हैं। तीनों भाइयों के अलग-अलग ईंट-भट्ठे हैं। महेंद्र पाल ईंट-भट्ठा निर्माता समिति के अध्यक्ष भी हैं।

विधायक के भाई के ईंट भट्टे पर छापा, अवैध रूप से चलाने का आरोप

इधर प्रशासन ने कारवाई करते हुए शनिवार रात भोलेंद्र के ईंट-भट्ठे पर SDM सदर दीपक गुप्ता, आबकारी विभाग की टीम और पुलिस ने छापा मारा। यहां टीम को कच्ची शराब बनाने के सबूत मिले हैं। भारी मात्रा में लहन भी बरामद की गई। ईंट-भट्ठे पर छापेमारी के दौरान 3 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली बरामद की गईं। कृषि कार्य के बजाय इनका उपयोग कामर्शियल कामों में किया जा रहा था। MV एक्ट के तहत इन वाहनों को सीज कर दिया गया है। SDM की शुरुआती जांच में सामने आया कि भोलेंद्र का ईंट-भट्ठा अवैध रूप से चल रहा है।

विधायक बोले मेरा भोलेंद्र से वर्षों से संबंध नहीं है

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित कई विभागों से भट्ठा संचालन को लेकर क्लियरेंस नहीं लिया गया। इस संबंध में SDM सदर की ओर से रिपोर्ट बनाकर डीएम के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही ईंट-भट्ठे को सील करने का आदेश भी जारी हो सकता है। इधर प्रशासन की कारवाई के बाद BJP विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि मेरा भाई भोलेंद्र से बीते कई वर्षों से कोई संबंध नहीं है उनके किसी भी कार्य से मेरा कोई मतलब नहीं है।

Published on:

31 Aug 2025 01:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मुख्यमंत्री योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला BJP विधायक का भाई फरार, 4 थानों में दर्ज हुई 5 FIR

