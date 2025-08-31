मुख्यमंत्री योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला BJP विधायक का भाई फरार, 4 थानों में दर्ज हुई 5 FIR

गोरखपुर में चल रहे एक हाइप्रोफाइल मामले में भाजपा के पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई भोलेंद्र पाल सिंह ने गुरुवार रात फेसबुक पर सीएम योगी, उनके OSD बल्लू राय और जिले के एक विधायक पर अभद्र टिप्पणी की थी। पोस्ट वायरल होने के बाद बाद में पोस्ट डिलीट कर दी गई लेकिन तब तक मामला काफी ज्वलंत हो चुका था। इसके बाद जिले के चार थानों में भोलेंद्र पर पांच मुकदमे दर्ज हो गए। वर्तमान में भोलेंद्र फरार है और उसकी तलाश में पुलिस लगी है।विधायक महेंद्र पाल सिंह तीन भाई हैं। तीनों भाइयों के अलग-अलग ईंट-भट्ठे हैं। महेंद्र पाल ईंट-भट्ठा निर्माता समिति के अध्यक्ष भी हैं।