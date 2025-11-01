Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

‘जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई’, धमकी के बाद रवि किशन बोले- ना डरता हूं, ना झुकूंगा

UP Politics: धमकी मिलने के बाद गोरखपुर से BJP सांसद रवि किशन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धमकियों से ना ही वह डरते हैं और ना ही वह झुकेंगे।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Harshul Mehra

Nov 01, 2025

bjp mp ravi kishan statement after threat call

धमकी के बाद रवि किशन बोले- ना डरता हूं, ना झुकूंगा। फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: यूपी के गोरखपुर से BJP सांसद रवि किशन को धमकी दी गई। जिसके बाद उन्होंने कहा कि विरोधी बिहार चुनाव में बुरी तरह हार रहे हैं और इस वजह से मुझे और मेरी मां को अपशब्द बोले गए। उन्होंने धमकी देने वालों को चुनौती देते हुए कहा है कि वे अपना प्रचार नहीं रोकेंगे और दोबारा बिहार जाएंगे।

बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन को मिली धमकी

BJP सांसद रवि किशन को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर उन्होंने कहा, "विरोधी चुनाव में बुरी तरह हार रहे हैं। इस कारण मुझे और मेरी मां को अपशब्द कहे गए हैं। लेकिन जो धमकी दे रहे हैं, उनको बता दूं कि मैं फिर से बिहार आ रहा हूं।"

रवि किशन ने X पर किया पोस्ट

सांसद रवि किशन ने कहा, "जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई, जब भोला चाह लिहे दिन त रात कैसे होई।" धमकी मिलने की जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माता जी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं और प्रभु श्रीराम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। यह ना केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर, बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है।"

धमकियों से ना डरता हूं, ना झुकूंगा: रवि किशन

आगे उन्होंने पोस्ट में लिखा, "ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश हैं, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न मैं इन धमकियों से डरता हूं, ना झुकूंगा।"

बता दें कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। SSP गोरखपुर राजकरन नय्यर के निर्देश पर रामगढ़ताल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जिस नंबर से फोन आया था उसके बारे में साइबर व सर्विलांस की टीम जानकारी जुटा रही हैं, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

जबरन पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था पति; मना किया तो 2 मंजिला इमारत से फेंक कर निकाली भड़ास
झांसी
jhansi husband wanted to force his wife to have physical relations she refused then he threw her off roof

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

political

political news

politics

Ravi Kishan

up crime news

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 05:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ‘जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई’, धमकी के बाद रवि किशन बोले- ना डरता हूं, ना झुकूंगा

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी ने की बच्चों से अपील…स्मार्टफोन छोड़ अच्छी पुस्तकें से जुड़े, पढ़ें पीएम की पुस्तक “एग्जाम वारियर्स”…बनेगी मार्गदर्शक

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

धमकी मिलने पर बोले रविकिशन…”जेकर नाथ भोलेनाथ, ऊ अनाथ कइसे होइ”, बिहार पहुंचत हईं “जय बिहार”

Up news, bjp, gorakhpur
गोरखपुर

जनता दर्शन में फरियादियों से मिले सीएम…अधिकारियों को दिए अपराधियों और भूमाफियाओं पर कड़ी कारवाई का निर्देश

Up news, cm Yogi
गोरखपुर

आज से शुरू हो रही है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा, सीसीटीवी कैमरों से एग्जाम सेंटर पर रखी जाएगी नजर

Up news, police exam
गोरखपुर

गोरखपुर के पोखरे में दर्जनों की तादाद में मरी मछलियां, जानिए क्या है दीपावली और छठ से कनेक्शन

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.