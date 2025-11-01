‘जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई’, धमकी के बाद रवि किशन बोले- ना डरता हूं, ना झुकूंगा

धमकी के बाद रवि किशन बोले- ना डरता हूं, ना झुकूंगा। फोटो सोर्स-IANS
UP Politics: यूपी के गोरखपुर से BJP सांसद रवि किशन को धमकी दी गई। जिसके बाद उन्होंने कहा कि विरोधी बिहार चुनाव में बुरी तरह हार रहे हैं और इस वजह से मुझे और मेरी मां को अपशब्द बोले गए। उन्होंने धमकी देने वालों को चुनौती देते हुए कहा है कि वे अपना प्रचार नहीं रोकेंगे और दोबारा बिहार जाएंगे।
BJP सांसद रवि किशन को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर उन्होंने कहा, "विरोधी चुनाव में बुरी तरह हार रहे हैं। इस कारण मुझे और मेरी मां को अपशब्द कहे गए हैं। लेकिन जो धमकी दे रहे हैं, उनको बता दूं कि मैं फिर से बिहार आ रहा हूं।"
सांसद रवि किशन ने कहा, "जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई, जब भोला चाह लिहे दिन त रात कैसे होई।" धमकी मिलने की जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माता जी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं और प्रभु श्रीराम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। यह ना केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर, बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है।"
आगे उन्होंने पोस्ट में लिखा, "ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश हैं, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न मैं इन धमकियों से डरता हूं, ना झुकूंगा।"
बता दें कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। SSP गोरखपुर राजकरन नय्यर के निर्देश पर रामगढ़ताल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जिस नंबर से फोन आया था उसके बारे में साइबर व सर्विलांस की टीम जानकारी जुटा रही हैं, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
