‘जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई’, धमकी के बाद रवि किशन बोले- ना डरता हूं, ना झुकूंगा

सांसद रवि किशन ने कहा, "जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई, जब भोला चाह लिहे दिन त रात कैसे होई।" धमकी मिलने की जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माता जी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं और प्रभु श्रीराम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। यह ना केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर, बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है।"