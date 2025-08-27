पीएम मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवारा के रूप में मनाएगी भाजपा: धर्मपाल

श्री धर्मपाल ने कहा कि मंडल अध्यक्ष, शक्तिकेन्द्र संयोजक बूथ अध्यक्ष को नियमित संवाद के द्वारा रणनीति बनाकर काम करना है। प्रत्येक बूथ पर मजबूत व्यूह रचना तैयार करना है। जो भाजपा की जीत सुनिश्चित करे और विपक्ष के झूठ और भ्रम का पर्दाफाश करें। उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण के कार्य में सजगता के साथ हमें प्रत्येक घर तक पहुंचना है और ऐसे सभी नवमतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके है। इसके साथ ही ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटवाने का काम भी करना है जो बूथ छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने लगे है या मृत हो चुके है। एक जिम्मेदार राजनैतिक दल के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है।