पांच किमी पैदल गश्त कर अधिकारियों ने नागरिकों को कराया सुरक्षा का एहसास…DIG, SSP, SP सिटी, CO सहित मौजूद रही भारी फोर्स

उन्होंने लोगों से कहा, “पुलिस आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। पैदल गश्त का उद्देश्य जनता में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करना है।” गश्त के दौरान महिलाओं और व्यापारियों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की और कहा कि पुलिस की मौजूदगी से उन्हें सुरक्षा का भरोसा मिलता है। वहीं बच्चियों ने मिशन शक्ति अभियान को सराहा और संकल्प लिया कि वे न केवल खुद को सुरक्षित रखेंगी, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करेंगी।