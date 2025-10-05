पुलिस लाइन में लगा करियर काउंसलिंग शिविर, एडीजी जोन ने किया उत्साहवर्धन

कार्यक्रम में IAS श्रीमती दीक्षा जैन ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि “कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हर युवती को अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए।” पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागी एवं अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार एस ने भी प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया। साइन क्लासेस के आदित्य सर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीति और सफलता के सूत्रों पर विस्तृत जानकारी दी।