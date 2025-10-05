Patrika LogoSwitch to English

पुलिस लाइन में लगा करियर काउंसलिंग शिविर, एडीजी जोन ने किया उत्साहवर्धन

श्रीमती शोभा जैन अध्यक्षा वामा सारथी गोरखपुर जोन गोरखपुर व डॉ0 मुक्ता शिव शिंपी अध्यक्षा वामा सारथी गोरखपुर रेन्ज गोरखपुर, श्रीमती उमा जायसवाल प्रभारी अध्यक्षा वामा सारथी जनपद गोरखपुर द्वारा पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन कराया गया।

गोरखपुर

anoop shukla

Oct 05, 2025

वामा सारथी गोरखपुर जोन एवं गोरखपुर रेंज के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस लाइन, गोरखपुर में पुलिस परिवार के सदस्यों, युवाओं और छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती शोभा जैन, अध्यक्षा वामा सारथी गोरखपुर जोन तथा डॉ. मुक्ता शिव शिंपी, अध्यक्षा वामा सारथी गोरखपुर रेंज ने की। वहीं श्रीमती उमा जायसवाल, प्रभारी अध्यक्षा वामा सारथी जनपद गोरखपुर ने आयोजन का संचालन किया।

बच्चों को दें आधुनिक और प्रतियोगी शिक्षा

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि “पुलिस परिवार के सदस्यों को न केवल सेवा में दक्ष होना चाहिए, बल्कि उनके बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम युवाओं को दिशा देने के साथ उनमें आत्मविश्वास जगाते हैं।”

IAS श्रीमती दीक्षा जैन ने सफलता का दिया टिप्स

कार्यक्रम में IAS श्रीमती दीक्षा जैन ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि “कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हर युवती को अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए।” पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागी एवं अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार एस ने भी प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया। साइन क्लासेस के आदित्य सर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीति और सफलता के सूत्रों पर विस्तृत जानकारी दी।

वामा सारथी सदैव पुलिस परिवार के लिए खड़ी

शिविर में लगभग 100 पुलिसकर्मियों, युवाओं एवं छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले पुलिस परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में वामा सारथी की अध्यक्षा श्रीमती सोभा जैन ने कहा कि “वामा सारथी सदैव पुलिस परिवार के उत्थान और समाज में महिलाओं एवं युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता रहेगा।”कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक एवं उपयोगी बताया।

05 Oct 2025 08:15 pm

गोरखपुर

