उरुवा ब्लॉक में CDO का निरीक्षण व चौपाल, मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को किया सम्मानित

गोरखपुर के विकास खंड उरुवा में शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) का आगमन हुआ।सीडीओ ने सर्वप्रथम ब्लॉक परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद ग्राम पंचायत हरपुर में आयोजित चौपाल की अध्यक्षता की, जहां ग्रामीणों की शिकायतों को सुना गया और मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण किया गया।
चौपाल में ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, बिजली कटौती, आवास योजनाओं में पारदर्शिता तथा राजस्व संबंधी समस्याओं को उठाया। सीडीओ ने संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भूमि विवादों को लेकर उन्होंने लेखपाल और एसडीएम गोला को विशेष सतर्कता बरतने और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
ग्रामीणों ने कहा कि “हमारी समस्या पहली बार मौके पर सुनी गई, जिससे हमें भरोसा हुआ कि समाधान अवश्य होगा।” इसके अलावा सीडीओ ने "समर्थ उत्तर प्रदेश" एवं "फैमिली आईडी" से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर खंड विकास अधिकारी को गति लाने के निर्देश दिए।
मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, समूह सखियों, आशा बहुओं और एएनएम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी भवन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम सचिव और प्रधान को भी पुरस्कृत किया गया। सीडीओ ने कहा कि शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचे। पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्तापूर्ण कार्य ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।