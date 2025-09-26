उरुवा ब्लॉक में CDO का निरीक्षण व चौपाल, मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को किया सम्मानित

मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, समूह सखियों, आशा बहुओं और एएनएम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी भवन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम सचिव और प्रधान को भी पुरस्कृत किया गया। सीडीओ ने कहा कि शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचे। पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्तापूर्ण कार्य ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।