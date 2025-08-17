मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री, मोर संग बिताए कुछ पल…गौसेवा भी किए, आज मुख्य कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

पुनः शाम 4 बजे योगी सड़क मार्ग से खजनी रोड स्थित खानिमपुर पहुंचेंगे। यहां टोरेंट कंपनी की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट स्थापित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट पर स्थापित इस प्लांट का योगी लोकार्पण करेंगे। टोरेंट की ओर से गोरखपुर में CNG और PNG की सप्लाई की जा रही है। PNG में 2% ग्रीन हाइड्रोजन मिलाया जाएगा। इस पर 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। योगी यहां भी लोगों को संबोधित करेंगे। CM रविवार रात गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे। सोमवार की सुबह जनता दर्शन के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं।