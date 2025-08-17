Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री, मोर संग बिताए कुछ पल…गौसेवा भी किए, आज मुख्य कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर प्रवास पर हैं। रविवार प्रातः उठकर उन्होंने पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर का भ्रमण किया इस दौरान पक्षियों और गौवंश के साथ कुछ पल बिताए।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 17, 2025

Up news, gorakhpur, gorakhnath mandir
फोटो सोर्स: पत्रिका, मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का किया भ्रमण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रवास का आज दूसरा दिन है, रविवार प्रातः उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा की। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिये उसके बाद परिसर में ही भ्रमण किए। गोशाला के पास टहल रहे मोरों को योगी ने अपने पास बुलाया, वहीं बैठकर केला खिलाने लगे। यहां से योगी गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में गए। योगी को देखते ही गाय और बछड़े उनके पास आ गए। योगी ने उन्हें गुड़ और चना खिलाया।

रीजेंसी हेल्थ के मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का करेंगे शुभारंभ

शनिवार रात कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम ने प्रभु श्रीकृष्ण के जन्म महोत्सव में हिस्सा लिया। योगी ने गोद में लेकर कान्हा बने बच्चों को दुलारा, योगी ने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। योगी रविवार को लगभग 11 बजे से रिजेंसी हेल्थ की ओर से शुरू किए गए मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। मेडिकल कॉलेज रोड पर गुलरिहा के पास बने इस हॉस्पिटल में 150 बेड की सुविधा है। भविष्य में इसे और बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वह गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे।

ये भी पढ़ें

UP Rains: उमस भरी गर्मी के बीच मानसून को लेकर बड़ा अपडेट, अगले 72 घंटे में इन जिलों में बहुत भारी बारिश
गोंडा
UP Rains

टोरंटो कंपनी के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का करेंगे लोकार्पण

पुनः शाम 4 बजे योगी सड़क मार्ग से खजनी रोड स्थित खानिमपुर पहुंचेंगे। यहां टोरेंट कंपनी की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट स्थापित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट पर स्थापित इस प्लांट का योगी लोकार्पण करेंगे। टोरेंट की ओर से गोरखपुर में CNG और PNG की सप्लाई की जा रही है। PNG में 2% ग्रीन हाइड्रोजन मिलाया जाएगा। इस पर 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। योगी यहां भी लोगों को संबोधित करेंगे। CM रविवार रात गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे। सोमवार की सुबह जनता दर्शन के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Yogi Adityanath: बीमारू’ से ‘बेहतर’ तक: योगी बोले, यूपी बनेगा नंबर-वन राज्य
लखनऊ
अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धांजलि समारोह एवं काव्य समागम में सीएम का आत्मविश्वास भरा संदेश फोटो सोर्स : Social Media

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 10:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री, मोर संग बिताए कुछ पल…गौसेवा भी किए, आज मुख्य कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.