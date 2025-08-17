मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री, मोर संग बिताए कुछ पल…गौसेवा भी किए, आज मुख्य कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रवास का आज दूसरा दिन है, रविवार प्रातः उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा की। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिये उसके बाद परिसर में ही भ्रमण किए। गोशाला के पास टहल रहे मोरों को योगी ने अपने पास बुलाया, वहीं बैठकर केला खिलाने लगे। यहां से योगी गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में गए। योगी को देखते ही गाय और बछड़े उनके पास आ गए। योगी ने उन्हें गुड़ और चना खिलाया।
शनिवार रात कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम ने प्रभु श्रीकृष्ण के जन्म महोत्सव में हिस्सा लिया। योगी ने गोद में लेकर कान्हा बने बच्चों को दुलारा, योगी ने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। योगी रविवार को लगभग 11 बजे से रिजेंसी हेल्थ की ओर से शुरू किए गए मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। मेडिकल कॉलेज रोड पर गुलरिहा के पास बने इस हॉस्पिटल में 150 बेड की सुविधा है। भविष्य में इसे और बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वह गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे।
पुनः शाम 4 बजे योगी सड़क मार्ग से खजनी रोड स्थित खानिमपुर पहुंचेंगे। यहां टोरेंट कंपनी की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट स्थापित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट पर स्थापित इस प्लांट का योगी लोकार्पण करेंगे। टोरेंट की ओर से गोरखपुर में CNG और PNG की सप्लाई की जा रही है। PNG में 2% ग्रीन हाइड्रोजन मिलाया जाएगा। इस पर 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। योगी यहां भी लोगों को संबोधित करेंगे। CM रविवार रात गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे। सोमवार की सुबह जनता दर्शन के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं।