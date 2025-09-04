Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

सीएम ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, नहीं कम हो रहे जमीनी विवाद के मामले…भूमाफियाओं पर सख्ती का निर्देश

गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए हुए सभी फरियादियो की बारी-बारी से समस्याओं को सुनकर उन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी दिए।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 04, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं

गुरुवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्या सुनी,इस दौरान लगभग दो सौ फरियादियों मौके पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री स्वयं सभी के पास जाकर उनसे बातें की और उनके प्रार्थनापत्र संबंधित अधिकारियों को दिया और निर्देश दिया कि सभी समस्याएं थाना और तहसील स्तर पर ही निपटा ली जाएं।

मेडिकल सहायता और जमीन से जुड़े मामले अधिक संख्या में पहुंचे

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय न हो, जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जनता दर्शन में कई ऐसे लोग आए थे, जिनके परिजन गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इलाज के लिए पूरा मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराकर शासन को भेजी जाए। जनता दर्शन में जमीन से जुड़े मामले बड़ी संख्या में पहुंचे थे। लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जे आदि की शिकायतें कीं। सीएम ने कहा कि भूमाफियाओं विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

Updated on:

04 Sept 2025 11:38 am

Published on:

04 Sept 2025 11:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सीएम ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, नहीं कम हो रहे जमीनी विवाद के मामले…भूमाफियाओं पर सख्ती का निर्देश

