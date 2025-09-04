सीएम ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, नहीं कम हो रहे जमीनी विवाद के मामले…भूमाफियाओं पर सख्ती का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय न हो, जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जनता दर्शन में कई ऐसे लोग आए थे, जिनके परिजन गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इलाज के लिए पूरा मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराकर शासन को भेजी जाए। जनता दर्शन में जमीन से जुड़े मामले बड़ी संख्या में पहुंचे थे। लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जे आदि की शिकायतें कीं। सीएम ने कहा कि भूमाफियाओं विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।