कानपुर

युवक को नंगे बदन खंबे में बांधकर की गई पिटाई, तालिबानी सजा की याद ताजा, अब पुलिस एक्शन में

Taliban punishment in Kanpur कानपुर में एक युवक को खंभे से बांधकर पिटाई की टी का मामला सामने आया है। यह देखकर लोगों को तालिबानी सजा की याद आ गई। पुलिस युवक को थाने ले गई है। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है।

कानपुर

Sep 04, 2025

बिजली के खंभे में बांधकर युवक की पिटाई
(फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

Taliban punishment in Kanpur कानपुर में एक युवक को खंभे में बांधकर पिटाई का मामला सामने आया है। युवक के ऊपर के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि युवक चोरी करने की नीयत से आया था। इसलिए उसे खंबे में बांध दिया गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर युवक को थाना ले आई। जिससे पूछताछ कर रही है। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है। जिसने भी यह कार्य किया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला शिवराजपुर थाना क्षेत्र का है। ‌

कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र की घटना

उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भटपुरा गांव में अचानक हलचल मच गई। जब रास्ते से जा रहे एक युवक को लोगों ने संदिग्ध मान कर पकड़ लिया और उसे खंबे में बांध दिया। इस दौरान उसकी पिटाई भी की गई। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और युवक को अपने साथ लेकर शिवराजपुर थाना आ गई।

क्या कहते हैं सहायक पुलिस आयुक्त?

इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त बिल्हौर अमरनाथ ने बताया कि घटना 3 सितंबर की शाम साढ़े सात बजे की है। एक आदमी झूमता हुआ जा रहा था। जिस गांव वालों ने पकड़कर बांध दिया और उसके साथ मारपीट की गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची शिवराजपुर थाना पुलिस ने युवक को अपने साथ थाना ले आई। उससे पूछताछ की जा रही है। जिसने भी युवक के साथ मारपीट की है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

