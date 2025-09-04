युवक को नंगे बदन खंबे में बांधकर की गई पिटाई, तालिबानी सजा की याद ताजा, अब पुलिस एक्शन में

Taliban punishment in Kanpur कानपुर में एक युवक को खंभे में बांधकर पिटाई का मामला सामने आया है। युवक के ऊपर के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि युवक चोरी करने की नीयत से आया था। इसलिए उसे खंबे में बांध दिया गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर युवक को थाना ले आई। जिससे पूछताछ कर रही है। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है। जिसने भी यह कार्य किया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला शिवराजपुर थाना क्षेत्र का है। ‌