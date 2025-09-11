CM योगी का बड़ा बयान, कहा-‘अगर अयोध्या राम मंदिर पर गर्व नहीं तो भारतीय होना…’

Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर देखकर गर्व महसूस नहीं होता तो उसका भारतीय होना ही संदिग्ध है।
बुधवार को सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और महंत अवैद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, "आज भारत में ऐसा कौन होगा जिसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर देखकर गर्व महसूस ना हो? अगर किसी को ऐसा नहीं होता तो उसका भारतीय होना ही संदिग्ध है।"
उन्होंने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ ने गुलामी के प्रतीकों को हटाने का संकल्प लिया था। साथ ही अयोध्या में विवादित ढांचे को हटाकर भव्य राम मंदिर बनाने का सपना देखा था। उन्होंने कहा, "आज महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैद्यनाथ दोनों का वह सपना पूरा हुआ है।" संस्कृत की एक पंक्ति का हवाला देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता होती है और उसे केवल सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक संत, समाज को अपना परिवार और राष्ट्र को अपना कुल मानता है। उसकी एकमात्र पहचान सनातन धर्म है। उन्होंने कहा कि जब एक सच्चा संत कोई संकल्प लेता है, तो उसके परिणाम सामने आते हैं। राम मंदिर महंतों के दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रमाण है।