CM योगी का बड़ा बयान, कहा-‘अगर अयोध्या राम मंदिर पर गर्व नहीं तो भारतीय होना…’

उन्होंने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ ने गुलामी के प्रतीकों को हटाने का संकल्प लिया था। साथ ही अयोध्या में विवादित ढांचे को हटाकर भव्य राम मंदिर बनाने का सपना देखा था। उन्होंने कहा, "आज महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैद्यनाथ दोनों का वह सपना पूरा हुआ है।" संस्कृत की एक पंक्ति का हवाला देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता होती है और उसे केवल सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है।