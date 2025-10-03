Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

बच्चों के साथ ‘बच्चे’ बने CM योगी; जमकर की हंसी-ठिठोली,बातचीत में क्या-क्या पूछा?

UP News: उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कई सवाल पूछे। शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान CM योगी ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

Harshul Mehra

Oct 03, 2025

cm yogi adityanath met children

सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बच्चों से मुलाकात। फोटो सोर्स-IANS

UP News: गोरखनाथ मंदिर परिसर में शुक्रवार सुबह भ्रमण के दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने कई बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उन्हें चॉकलेट दी। साथ ही उन्होंने बच्चों के नाम और पढ़ाई के बारे में भी पूछा।

CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की

बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ का बच्चों से प्रेम जगजाहिर है। प्रोटोकॉल से परे बच्चों से मिलना, उनसे ठिठोली करना, उन्हें दुलारना, खूब पढ़ने का आशीर्वाद देना और चॉकलेट देना CM योगी की खासियत है। बच्चों के साथ उनकी ऐसी ही आत्मीयता का दृश्य शुक्रवार सुबह भी गोरखनाथ मंदिर में दिखाई दिया।

महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद CM योगी ने अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर जाकर मत्था टेका। CM योगी हर बार की तरह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। इस दौरान उनकी नजर श्रद्धालुओं के साथ बच्चों पर पड़ गई। CM ने बच्चों को अपने पास बुला लिया। इसके बाद एक-एक कर सबसे उनका नाम पूछा। साथ ही पूछा कि वह किस क्लास में पढ़ते हैं। इस दौरान कुछ बच्चों से हंसी-ठिठोली भी उन्होंने की।

200 लोगों से CM योगी ने की मुलाकात

शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान CM योगी ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने बैठाए गए लोगों तक CM योगी खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए संकल्पित है।

ये भी पढ़ें

ऐसी कैसी ‘खातिरदारी’? ससुराल वालों ने दामाद को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; जबरदस्ती मुंह खोलकर….
हापुड़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 06:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / बच्चों के साथ ‘बच्चे’ बने CM योगी; जमकर की हंसी-ठिठोली,बातचीत में क्या-क्या पूछा?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्कूल में डांडिया कार्यक्रम के दौरान मारपीट, छात्र का फूटा सिर…परिजनों ने किया हंगामा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की निकली शोभायात्रा, बुलेटप्रूफ रथ पर सवार थे मुख्यमंत्री…जगह जगह हुआ अभिनंदन

Up news, cm yogi
गोरखपुर

महानवमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर ने किया कन्या पूजन, माथे पर लगाए तिलक…पांव छूकर लिए आशीर्वाद, स्वयं परोसे भोजन

Up news, cm Yogi
गोरखपुर

“आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोज़र …लिखा लगा होर्डिंग, शहर में बना चर्चा का विषय

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सिर पर रुमाल रख बीमारी ठीक करने का दावा…यूट्यूब देखकर बन गई पादरी, झांसा देकर चलने लगा धर्म परिवर्तन का खेल

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.