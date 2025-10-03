बच्चों के साथ ‘बच्चे’ बने CM योगी; जमकर की हंसी-ठिठोली,बातचीत में क्या-क्या पूछा?

महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद CM योगी ने अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर जाकर मत्था टेका। CM योगी हर बार की तरह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। इस दौरान उनकी नजर श्रद्धालुओं के साथ बच्चों पर पड़ गई। CM ने बच्चों को अपने पास बुला लिया। इसके बाद एक-एक कर सबसे उनका नाम पूछा। साथ ही पूछा कि वह किस क्लास में पढ़ते हैं। इस दौरान कुछ बच्चों से हंसी-ठिठोली भी उन्होंने की।