बच्चों के साथ ‘बच्चे’ बने CM योगी; जमकर की हंसी-ठिठोली,बातचीत में क्या-क्या पूछा?

सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बच्चों से मुलाकात। फोटो सोर्स-IANS
UP News: गोरखनाथ मंदिर परिसर में शुक्रवार सुबह भ्रमण के दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने कई बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उन्हें चॉकलेट दी। साथ ही उन्होंने बच्चों के नाम और पढ़ाई के बारे में भी पूछा।
बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ का बच्चों से प्रेम जगजाहिर है। प्रोटोकॉल से परे बच्चों से मिलना, उनसे ठिठोली करना, उन्हें दुलारना, खूब पढ़ने का आशीर्वाद देना और चॉकलेट देना CM योगी की खासियत है। बच्चों के साथ उनकी ऐसी ही आत्मीयता का दृश्य शुक्रवार सुबह भी गोरखनाथ मंदिर में दिखाई दिया।
महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद CM योगी ने अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर जाकर मत्था टेका। CM योगी हर बार की तरह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। इस दौरान उनकी नजर श्रद्धालुओं के साथ बच्चों पर पड़ गई। CM ने बच्चों को अपने पास बुला लिया। इसके बाद एक-एक कर सबसे उनका नाम पूछा। साथ ही पूछा कि वह किस क्लास में पढ़ते हैं। इस दौरान कुछ बच्चों से हंसी-ठिठोली भी उन्होंने की।
शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान CM योगी ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने बैठाए गए लोगों तक CM योगी खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए संकल्पित है।
