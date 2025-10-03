ऐसी कैसी ‘खातिरदारी’? ससुराल वालों ने दामाद को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; जबरदस्ती मुंह खोलकर….

ससुराल वालों ने दामाद को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक शख्स की मौत हो गई। आरोप है कि पत्नी से झगड़े के बाद ससुराल वालों ने उसपर हमला किया। साथ ही शख्स को जबरदस्ती जहर खिला दिया।
मृतक का नाम सोनू बताया जा रहा है। मृतक के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले उनके बेटे को हाईवे पर दौड़ाया गया। इसके बाद उसे जमकर पीटा गया। इतने में भी जब आरोपियों का मन नहीं भरा तो सोनू को जबरदस्ती जहर खिला दिया गया।
परिजन सोनू को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार सुबह तब हुई जब सोनू की अपनी पत्नी से घर पर बहस हो गई। महिला ने अपने माता-पिता को फोन करके बताया, जो बुलंदशहर से अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहां पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सोनू पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच-बचाव करने की कोशिश करने वाले स्थानीय लोगों के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की।
CCTV फुटेज में कई लोग सोनू के पीछे भागते हुए दिख रहे हैं। जिनमें से एक के हाथ में लाठी है। मृतक की मां सुखविरी ने आरोप लगाया कि उसके बेटे के ससुराल वालों ने उसे जहर दिया। उन्होंने कहा कि सोनू ने अपनी जमीन बेच दी थी और अपनी पत्नी के परिवार को गहने दे दिए थे।
पुलिस ने पत्नी समेत परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सोनू को जहरीला पदार्थ खिलाया गया। हालांकि जांच अभी भी जारी है। स्टेशन हाउस ऑफिसर अनीता चौहान ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हापुड़
उत्तर प्रदेश
