गोरखपुर

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में “सैमसंग इनोवेशन कैंपस” के प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए

सैमसंग इनोवेशन कैंपस, जो ESSCI एवं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) के सहयोग से वर्ष 2022 में प्रारंभ हुआ था, अब तक 6,500 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर चुका है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 01, 2025

Up news, gorakhpur, cm yogi

फोटो सोर्स: पत्रिका, “सैमसंग इनोवेशन कैंपस”

सैमसंग इनोवेशन कैंपस (Samsung Innovation Campus) कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित भव्य प्रमाणपत्र वितरण समारोह का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं स्वदेश (Social Welfare and Development for Empowered Society – SWADES) के संयुक्त तत्वावधान में योगी बाबा गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन विश्वविद्यालय में नवाचार, उद्योग–अकादमिक सहयोग तथा युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ।

‘डिजिटल एवं स्किल्ड उत्तर प्रदेश’

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने सैमसंग इनोवेशन कैंपस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान से सशक्त कर रहा है तथा ‘डिजिटल एवं स्किल्ड उत्तर प्रदेश’ के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो.पूनम टंडन ने किया

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. पूनम टंडन, कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने की।
इस अवसर पर जे.बी. पार्क, प्रेसिडेंट एवं सीईओ, सैमसंग साउथवेस्ट एशिया, तथा श्री विनोद शर्मा, चेयरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ESSCI), डॉ राजीव निगम, प्रेसिडेंट स्वदेश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

युवा हमारे विकास की आधारशिला हैं

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि “उत्तर प्रदेश के युवा हमारे विकास की आधारशिला हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर हमारे विद्यार्थी भविष्य की उद्योग जगत का नेतृत्व करेंगे। यह पहल केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानपूर्ण रोजगार का मार्ग प्रशस्त करती है।”

20 हजार स्टूडेंट को ट्रेंड करने का है लक्ष्य

सैमसंग इनोवेशन कैंपस कार्यक्रम स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), बिग डेटा तथा कोडिंग एवं प्रोग्रामिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल वर्तमान में 10 राज्यों में संचालित है और वर्ष 2025 में 20,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख केंद्र है — यहाँ से 5,000 विद्यार्थी इस वर्ष लाभान्वित होंगे।

