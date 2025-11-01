सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में “सैमसंग इनोवेशन कैंपस” के प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए

सैमसंग इनोवेशन कैंपस कार्यक्रम स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), बिग डेटा तथा कोडिंग एवं प्रोग्रामिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल वर्तमान में 10 राज्यों में संचालित है और वर्ष 2025 में 20,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख केंद्र है — यहाँ से 5,000 विद्यार्थी इस वर्ष लाभान्वित होंगे।