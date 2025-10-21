सीएम योगी आदित्यनाथ को सऊदी अरब से मिली धमकी…जाने क्या है गोरखपुर से आरोपी का कनेक्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सऊदी अरब से सोशल मीडिया पर धमकी दी गई है, आरोपी अली अकबर गोरखपुर जिले के गुलहरिया थानाक्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर दो के काशीपुर टोले का रहने वाला है, वर्तमान में वह काम के सिलसिले में सऊदी अरब गया हुआ है वहीं से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर सनसनी फैला दी है। इस वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने और सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले बयान दिए गए हैं। मामले में गुलरिहा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।