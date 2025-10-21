सीएम योगी आदित्यनाथ को सऊदी अरब से मिली धमकी…जाने क्या है गोरखपुर से आरोपी का कनेक्शन

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सीएम योगी को मिली सऊदी अरब से मिली धमकी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सऊदी अरब से सोशल मीडिया पर धमकी दी गई है, आरोपी अली अकबर गोरखपुर जिले के गुलहरिया थानाक्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर दो के काशीपुर टोले का रहने वाला है, वर्तमान में वह काम के सिलसिले में सऊदी अरब गया हुआ है वहीं से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर सनसनी फैला दी है। इस वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने और सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले बयान दिए गए हैं। मामले में गुलरिहा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बता दें कि यह वीडियो शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में युवक मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोलते दिखाई दे रहा है। इस पर हिंदूवादी संगठन के पूर्व पदाधिकारी जंगल सखनी निवासी घनश्याम चौहान ने गुलरिहा थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी।जांच में पता चला कि आरोपी अली अकबर गुलरिहा के जंगल डुमरी नंबर दो के काशीपुर टोले का रहने वाला है।गुलरिहा थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो की साइबर टीम जांच कर रही है, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
