सीएम योगी ने की बच्चों से अपील…स्मार्टफोन छोड़ अच्छी पुस्तकें से जुड़े, पढ़ें पीएम की पुस्तक "एग्जाम वारियर्स"…बनेगी मार्गदर्शक

गोरखपुर बुक महोत्सव 1 से 9 नवंबर तक चलेगा। हर दिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक जा सकते हैं। प्रवेश निशुल्क है। नेशनल बुक ट्रस्ट के अनुसार, मेले में 100 से ज्यादा प्रकाशकों के 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 01, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी ने किया पुस्तक मेले का शुभारंभ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। यह पुस्तक मेला एक से नौ नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट और DDU विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है।

बच्चों की सही मार्गदर्शक और सच्ची दोस्त हैं किताबें

शुभारंभ के अवसर पर सीएम ने बच्चों को पुस्तकें वितरित कीं और स्कूली विद्यार्थियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्ची साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। उन्होंने भारत की श्रवण परंपरा और गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे ऋषियों ने ज्ञान को लिपिबद्ध कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की अद्भुत परंपरा विकसित की। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक महोत्सव आने वाले 9 दिनों तक 200 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी रुचि की पुस्तकें खरीदने का शानदार अवसर प्रदान करेगा।

सीएम बोले …पुस्तकें हमेशा नई प्रेरणा देती हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं 'वेन सिटिजन रीड, कंट्री लीड' यानी जब नागरिक पढ़ते हैं तभी देश आगे बढ़ता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें हमेशा नई प्रेरणा देती हैं। हमें उनसे जुड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे स्मार्टफोन पर अनावश्यक समय व्यर्थ न करें और अपने समय का सदुपयोग पुस्तकों के अध्ययन में करें। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन पर निर्भरता युवाओं में अवसाद और विचलन बढ़ा रही है।

पीएम की पुस्तक एक उपयोगी मार्गदर्शक

प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तक एग्जाम वारियर्स छात्रों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आंगनबाड़ी दीदियों को सम्मानित किया। वहीं एनबीटी और डीडीयू की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ला, विधायकगण विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, श्रीराम चौहान, श्रवण निषाद, विमलेश पासवान समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

01 Nov 2025 03:55 pm

