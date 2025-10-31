Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

“गोरखपुर पुस्तक महोत्सव” का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी, डिजिटल ज्ञान के साथ बच्चों की भी मिलेगा भरपूर मनोरंजन

साहित्यिक महाकुंभ का यह आयोजन गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में होने जा रहा है। 1 नवंबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को करेंगे

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 31, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स : पत्रिका, सीएम योगी करेंगे पुस्तक मेला का शुभारंभ

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1 नवंबर से 9 नवंबर तक चलने वाले गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को करेंगे। इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) की तरफ से किया जा रहा है। यह आयोजन नगर की गहरी आध्यात्मिक, कलात्मक और साहित्यिक विरासत का एक भव्य उत्सव होगा। पुस्तक महोत्सव में आमजन प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे से रात 8 बजे तक शामिल हो सकेंगे। इसमें सभी के लिए प्रवेश निशुल्क होगा।

डिजिटल ज्ञान के साथ ही बच्चों के मनोरंजन का भी भरपूर इंतजाम

पुस्तक महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ NBT के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद सुधाकर मराठे, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहेंगे। निदेशक युवराज मलिक के अनुसार प्रथम पुस्तक महोत्सव में सौ से अधिक प्रकाशकों के दो सौ से भी अधिक पुस्तकों के स्टॉल लगेंगे, जहां हिंदी, अंग्रेजी और अनेक भारतीय भाषाओं की हजारों पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही, बाल मंडप और साहित्यिक मंच पर नामचीन लेखकों-वक्ताओं के साथ संवाद, कार्यशालाएं और चर्चाएं भी आयोजित होंगी। दर्शक यहां 'राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय (नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया)' का अनुभव भी ले सकेंगे, जहां तीन हजार से अधिक ई-पुस्तकों तक निशुल्क पहुंचा जा सकता है। यह पारंपरिक पढ़ने की आदत का डिजिटल ज्ञान की दुनिया के साथ सुंदर कॉम्बिनेशन होगा।

कुलपति प्रो. पूनम टंडन एवं निदेशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास युवराज मलिक ने कल से शुरू हो रहे "गोरखपुर पुस्तक महोत्सव" के संबंध में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर अनुभूति दूबे भी उपस्थित रहीं। उन्होंने महोत्सव की तैयारियों, उद्देश्यों एवं साहित्यिक महत्त्व पर विचार साझा करते हुए इसे ज्ञान और संस्कृति का उत्सव बताया।

ये भी पढ़ें

दिल्ली UPSC छात्र हत्याकांड! पुलिस जांच में सामने आए चौंकाने वाले सच; सात साल पुरानी फेसबुक फ्रेंडशिप बनी…
मुरादाबाद
upsc student ramkesh meena delhi murder case amrita chauhan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 06:38 pm

Published on:

31 Oct 2025 06:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / “गोरखपुर पुस्तक महोत्सव” का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी, डिजिटल ज्ञान के साथ बच्चों की भी मिलेगा भरपूर मनोरंजन

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“रन फॉर यूनिटी” में दौड़ा गोरखपुर…हरी झंडी दिखाकर खुद भी दौड़े DIG, DM, SSP

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

अब QR कोड स्कैन करें, ट्रेनों की पाएं अपडेट जानकारी…यात्रियों को पूछताछ काउंटरों पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

छठ महापर्व पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भड़के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, बोले …आस्था का अपमान, बिहार चुनाव में जनता लेगी बदला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीडीओ के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित मिले बीडीओ, कारण बताओ नोटिस जारी…विकास खंड में मचा हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

कलयुगी भाई की हैवानियत, सिर्फ इसलिए कर दिया बहन की हत्या…शव के हाथ, पैर तोडा… बोरी में बांध फेंका शव, सीसीटीवी से खुला राज

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.