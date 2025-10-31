“गोरखपुर पुस्तक महोत्सव” का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी, डिजिटल ज्ञान के साथ बच्चों की भी मिलेगा भरपूर मनोरंजन

पुस्तक महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ NBT के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद सुधाकर मराठे, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहेंगे। निदेशक युवराज मलिक के अनुसार प्रथम पुस्तक महोत्सव में सौ से अधिक प्रकाशकों के दो सौ से भी अधिक पुस्तकों के स्टॉल लगेंगे, जहां हिंदी, अंग्रेजी और अनेक भारतीय भाषाओं की हजारों पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही, बाल मंडप और साहित्यिक मंच पर नामचीन लेखकों-वक्ताओं के साथ संवाद, कार्यशालाएं और चर्चाएं भी आयोजित होंगी। दर्शक यहां 'राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय (नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया)' का अनुभव भी ले सकेंगे, जहां तीन हजार से अधिक ई-पुस्तकों तक निशुल्क पहुंचा जा सकता है। यह पारंपरिक पढ़ने की आदत का डिजिटल ज्ञान की दुनिया के साथ सुंदर कॉम्बिनेशन होगा।