गोरखपुर में मुस्लिम टीचर की शातिर करतूत, व्यापारी की नाबालिग बेटी से ऐंठे परिजनों के 12 लाख के गहने, लिया गोल्ड लोन

जब घर में सबसे पूछताछ हुई तब नाबालिग छात्रा ने सहमें हुए सारी कहानी बताई, छात्रा ने बताया कि टीचर उससे डरा धमका कर बातें करता था। उसके कहने पर ही घर के सारे गहने अलमारी से चोरी से निकाल लिए। सैफुर और उसके साथी अब्दुल माजिद ने कहा था अगर गहने नहीं दोगी तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को जान से मार देंगे। यह सुनकर वह डर गई थी। इसके बाद सैफुर के बताए स्थान पर जाकर उसे घर में रखे करीब बारह लाख रुपये के गहने सौंप दिया।