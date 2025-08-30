Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में मुस्लिम टीचर की शातिर करतूत, व्यापारी की नाबालिग बेटी से ऐंठे परिजनों के 12 लाख के गहने, लिया गोल्ड लोन

शहर के कोतवाली थानाक्षेत्र में हैरान करने वाली घटना हुई हैज़ यहां एक व्यापारी के परिवार में ट्यूशन पढ़ाने वाले मुस्लिम टीचर ने ऐसा कांड किया कि परिवार वालों के होश उड़ गए।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 30, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, छात्रा को धमका कर हड़पे लाखों के गहने

गोरखपुर के कोतवाली थानाक्षेत्र में हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां एक व्यापारी हिंदू परिवार में मुस्लिम युवक ट्यूशन टीचर था, धीरे धीरे उसने परिवार का विश्वास जीत लिया फिर नाबालिग छात्रा को डरा धमका कर उसके घर में रखे 12 लाख के गहने ले लिए। शातिर ने इसके बाद उसी गहने पर गोल्ड लोन ले लिया, भेद खुलने पर छात्रा के घरवालों ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।

मुस्लिम टीचर को पढ़ाने से मना करने पर धमकी देने लगा

परिजनों ने बताया कि मुस्लिम टीचर को पढ़ाने से मना कर दिया गया था लेकिन वह छात्रा को डरा धमका कर बात करता रहा। परिजनों को मारने की धमकी देकर छात्रा से घर में रखे सोने के गहने निकलवाए फिर बुलाकर सारे गहने ले लिए, जाते समय धमकी भी दिया कि अगर यह बात किसी को मालूम चली तो मार दी जाओगी।

सैफुर रहमान, अब्दुल माजिद को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोतवाली थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर ट्यूशन टीचर सैफुर रहमान और उसके साथी अब्दुल माजिद के खिलाफ खौफ दिखाकर वसूली करने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपियों के परिजनों की भी जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं वे भी तो इस घटना में संलिप्त नहीं थे।

तीज त्यौहार में आलमारी से गहने गायब मिले

जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के व्यापारी ने कुछ साल पहले सैफुर रहमान काे घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखा था। काफी दिनों तक वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता रहा। कुछ दिनों बाद उसकी आदत संदिग्ध लगने पर उसे निकाल दिया गया। व्यापारी ने बताया कि हम लोगों का संयुक्त परिवार है, इसी बीच तीज त्यौहार में जब महिलाएं आलमारी से गहने निकालने गईं तो उनके होश उड़ गए ,अलमारी में रखे सारे गहने गायब थे।

छात्रा ने सहमे हुए खोला पोल, ट्यूशन टीचर ने धमका कर मंगाए गहने

जब घर में सबसे पूछताछ हुई तब नाबालिग छात्रा ने सहमें हुए सारी कहानी बताई, छात्रा ने बताया कि टीचर उससे डरा धमका कर बातें करता था। उसके कहने पर ही घर के सारे गहने अलमारी से चोरी से निकाल लिए। सैफुर और उसके साथी अब्दुल माजिद ने कहा था अगर गहने नहीं दोगी तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को जान से मार देंगे। यह सुनकर वह डर गई थी। इसके बाद सैफुर के बताए स्थान पर जाकर उसे घर में रखे करीब बारह लाख रुपये के गहने सौंप दिया।

आरोपियों ने गहने गिरवी रख लिए 6 लाख के गहने

जब व्यापारी के परिवार को यह मालूम चला तो सभी टीचर के घर जाकर गहने वापस मांगे, यह बात सुनते ही उसके परिवार वाले धमकी देते हुए भगा दिए। इधर छात्रा से गहने लेने के बाद शातिर सैफुर ने अपने दोस्त अब्दुल माजिद के साथ एक बैंक में ले जाकर सोने के गहने गिरवी कर लगभग 6 लाख रुपए लोन के रूप में ले लिया। पुलिस दोनों आरोपियों के परिवार वालों की भी संलिप्तता जांच रही है।

30 Aug 2025 09:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में मुस्लिम टीचर की शातिर करतूत, व्यापारी की नाबालिग बेटी से ऐंठे परिजनों के 12 लाख के गहने, लिया गोल्ड लोन

