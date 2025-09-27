दीपक हत्याकांड: STF ने हत्यारोपी एक लाख के इनामी गो-तस्कर जुबैर को एनकाउंटर में मार गिराया, योगी सरकार में मृत छात्र के परिवार को मिला इंसाफ

शुक्रवार को रामपुर में मारा गया जुबैर गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में हुई हत्या की वारदात का मुख्य आरोपी था। जुबैर और उसके साथियों ने कथित तौर पर पशु तस्करी का विरोध करने पर 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता का अपहरण कर लिया था और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद गोरखपुर समेत पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद से पुलिस जुबैर की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सीएम योगी खुद इस मामले का संज्ञान लिए थे, दीपक की हत्या के बाद ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश स्वयं गोरखपुर पहुंचे और केस की मॉनिटरिंग किए। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि पशु तस्करी में लगाम ने कस पाने की वजह से SP कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा, SP देवरिया विक्रांत वीर का ट्रांसफर हो गया।