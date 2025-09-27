दीपक हत्याकांड: STF ने हत्यारोपी एक लाख के इनामी गो-तस्कर जुबैर को एनकाउंटर में मार गिराया, योगी सरकार में मृत छात्र के परिवार को मिला इंसाफ

गोरखपुर में बीते दिनों छात्र दीपक गुप्ता की नृशंस हत्या के मामले में यूपी STF ने रामपुर में बड़ा ऑपरेशन करते हुए छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी गो-तस्कर जुबैर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया।यह कार्रवाई यूपी पुलिस और एसटीएफ के साथ आरोपी की मुठभेड़ के दौरान की गई। मारे गए गो तस्कर पर एक लाख का इनाम भी था।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात यूपी पुलिस और STF को सूचना मिली कि गोरखपुर के छात्र दीपक हत्याकांड का मुख्य आरोपी गोतस्कर जुबैर इस क्षेत्र में छिपा है। इसके बाद टीम ने जुबैर को घेर लिया। खुद को घिरा देखकर जुबैर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाईं, जिसमें जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर की जगह से पुलिस ने जुबैर के पास से एक अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं।
शुक्रवार को रामपुर में मारा गया जुबैर गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में हुई हत्या की वारदात का मुख्य आरोपी था। जुबैर और उसके साथियों ने कथित तौर पर पशु तस्करी का विरोध करने पर 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता का अपहरण कर लिया था और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद गोरखपुर समेत पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद से पुलिस जुबैर की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सीएम योगी खुद इस मामले का संज्ञान लिए थे, दीपक की हत्या के बाद ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश स्वयं गोरखपुर पहुंचे और केस की मॉनिटरिंग किए। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि पशु तस्करी में लगाम ने कस पाने की वजह से SP कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा, SP देवरिया विक्रांत वीर का ट्रांसफर हो गया।
जोन स्तर पर कारवाई करते हुए गोरखपुर जोन के ADG जोन मुथा अशोक जैन ने कुशीनगर जिले का दौरा कर सवाल जबाव में संतुष्ट न होने पर दो थाना प्रभारियों समेत 25 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर गैर जनपद कर फौरन जिला छोड़ने का निर्देश भी दिया गया। इसी बीच ताबड़तोड़ एक्शन हुआ जिसमें मुठभेड़ में एक तस्कर को गोली लगी, उसके साथ ही कई तस्कर गिरफ्तार भी हुए। SSP राजकरन नैयर ने भी कड़ी कारवाई करते हुए थानाध्यक्ष पिपराइच, चौकी इंचार्ज सहित कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिए।
जुबैर पशु तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था और उस पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें पुलिसकर्मी पर हमला करने का मामला भी शामिल था। गोरखपुर हत्याकांड के बाद से जुबैर लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए गोरखपुर पुलिस के साथ-साथ STF भी लगी हुई थी। जुबैर के मारे जाने को पुलिस पशु तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की एक बड़ी सफलता मान रही है।वहीं मुठभेड में रामपुर पुलिस के दारोगा राहुल जादौन और सिपाही संदीप कुमार भी घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।