विकास खंड के निरीक्षण में CDO ने स्वक्षता पर दिया विशेष जोर, ग्रामीणों को दिलाई शपथ

गोरखपुर जिले के विकास खण्ड सरदारनगर क्षेत्र में मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने चौपाल लगाया, इस दौरान उन्होंने विकास खण्ड के कार्यालय एवं परिसर का निरीक्षण करते हुए खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यालय एवं परिसर का समुचित साफ पाई रखना सुनिश्चित करें।इसके बाद ग्राम पंचायत रामपुर बुजुर्ग में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में ग्राम वासियों की समस्याओं को सुनते हुए खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पीडब्लूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क निर्माण एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण सुनिश्चित करायें। बिजली विभाग को पत्र निर्गत करने हेतु तत्काल सही कराना सुनिश्चित करें।
ग्राम वासियों को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सम्बोधित करते हुए कहा गया कि स्वक्षता प्रमुखता से अपनाते हुए कहीं भी ग्राम पंचायत या घर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए ग्राम वासियों को स्वच्छता के लिए शपथ भी दिलवाया गया। शपथ में बताया गया कि न तो में अपने घर में और न ही अपने गांव में जल जमाव होने देंगें तथा गांव को साफ-सुथरा रखेंगें जिससे कि संक्रामक बीमारियों से बचाव हो सके।
इसके बाद विकास मुख्यालय पर पुनः आकर स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत दस स्वच्छता गाड़ियों के माध्यम से जिंगल-विंगल लगाकर ई-रिक्शा के द्वारा बेगू, चिकन गुनिया, मलेरिया एवं अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाय के लिए प्रचार-प्रसार हेतु स्वक्षता रैली को हरी झण्डी दिखाकर ग्राम पंचायत-गौनर गगड़ा, सरैया, डुमरीखास, अधाड अवधपुर, शत्रुघ्नपुर एवं चौरी में रवाना किया गया।
तत्पश्चात विकास खण्ड मुख्यालय पर खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी करमहा, एवं विकास खंड के समस्त सहायक विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की समीक्षा बैठक जनते हुए स्वक्षता के सम्बन्ध में सभी लोगों को निर्देशित किया गया कि सकामक बीमारियों से बचाव हेतु स्वच्छता रखना बहुत ही आवश्यक है।
शासन स्तर से प्राप्त निर्देश के कम में ग्राम पंचायतों में रोस्टर के अनुसार बैठक कर स्वक्षता के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें। बाल पेन्टिंग एवं फागिंग तथा ग्राम पंचायत के प्रवेश द्वार पर संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु पोस्टर/बैनर लगाना सुनिश्चित करें।
उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति समय से करना सुनिश्चित करे। विकास खण्ड सरदारनगर निरीक्षण के दौरान खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी करमहां एवं विकास खण्ड स्तरीय समस्त अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहे।