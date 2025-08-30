विकास खंड के निरीक्षण में CDO ने स्वक्षता पर दिया विशेष जोर, ग्रामीणों को दिलाई शपथ

गोरखपुर जिले के विकास खण्ड सरदारनगर क्षेत्र में मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने चौपाल लगाया, इस दौरान उन्होंने विकास खण्ड के कार्यालय एवं परिसर का निरीक्षण करते हुए खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यालय एवं परिसर का समुचित साफ पाई रखना सुनिश्चित करें।इसके बाद ग्राम पंचायत रामपुर बुजुर्ग में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में ग्राम वासियों की समस्याओं को सुनते हुए खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पीडब्लूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क निर्माण एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण सुनिश्चित करायें। बिजली विभाग को पत्र निर्गत करने हेतु तत्काल सही कराना सुनिश्चित करें।