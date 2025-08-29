सीसीटीएनएस-15 के अन्तर्गत थाना स्तर पर चिन्हित अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही किया जाए : एडीजी जोन

एडीजी जोन अशोक मुथा जैन ने सीसीटीएनएस-15 के अन्तर्गत थाना स्तर पर चिन्हित अपराधियों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तथा UP-112 के सम्बन्ध में विस्तृत परिचर्चा कर PRV वाहन द्वारा इवेन्ट प्राप्त होते ही शीघ्रातिशीघ्र मौके पर पहुंचकर अपने 'रिस्पान्स टाइम' को और भी बेहतर करते हुए समुचित गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही के सम्बन्ध में विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गये। इसके अलावा एडीजी जोन ने गोरखपुर जिले में जितने हत्या के मामले पेंडिंग में चल रहे हैं उन पर भी अधिकारियों से ब्रीफिंग कर जल्द खुलासे का निर्देश दिया है।