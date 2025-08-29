Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

सीसीटीएनएस-15 के अन्तर्गत थाना स्तर पर चिन्हित अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही किया जाए : एडीजी जोन

एडीजी जोन द्वारा जोन के समस्त जनपदों के नोडल अधिकारी साइबर, साइबर थाना/सेल प्रभारियों एवं कर्मचारीगण की आनलाइन गोष्ठी कर साइबर अपराध की रोकथाम, फ्राड हुई धनराशि की अधिकाधिक रिकवरी एवं विभिन्न साइबर पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश-दिए गए।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 29, 2025

Up news, gorakhpur news
फोटो सोर्स: पत्रिका, ADG गोरखपुर जोन बैठक करते हुए

अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन द्वारा जोन के समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ गूगल मीट के माध्यम से गोष्ठी की गयी। उक्त गोष्ठी में आगामी त्यौहारों गणेश चतुर्थी/अनन्त चतुर्दशी, बरावफात, दशहरा/दुर्गा पूजा के दृष्टिगत की गयी तैयारियों की गहन समीक्षा की गयी एवं तत्पश्चात त्यौहारों को सकुशल एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निर्गत किये गये।

चिन्हित अपराधियों पर प्रभावी कारवाई हो

एडीजी जोन अशोक मुथा जैन ने सीसीटीएनएस-15 के अन्तर्गत थाना स्तर पर चिन्हित अपराधियों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तथा UP-112 के सम्बन्ध में विस्तृत परिचर्चा कर PRV वाहन द्वारा इवेन्ट प्राप्त होते ही शीघ्रातिशीघ्र मौके पर पहुंचकर अपने 'रिस्पान्स टाइम' को और भी बेहतर करते हुए समुचित गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही के सम्बन्ध में विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गये। इसके अलावा एडीजी जोन ने गोरखपुर जिले में जितने हत्या के मामले पेंडिंग में चल रहे हैं उन पर भी अधिकारियों से ब्रीफिंग कर जल्द खुलासे का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें

लव मैरिज का खौफनाक अंजाम! शादी के 15 दिन बाद ही पति ने पत्नी को लात घूंसों से पीटा, तीन तलाक देकर घर से निकाला
मुरादाबाद
love marriage dowry case moradabad husband beats wife

ये भी पढ़ें

पत्नी की मानसिक प्रताड़ना से क्षुब्ध युवक फांसी पर झूला, शादी के 4 दिनों बाद चली गई थी मायके
कानपुर
फांसी पर लटक युवक‌ ने दी जान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 11:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सीसीटीएनएस-15 के अन्तर्गत थाना स्तर पर चिन्हित अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही किया जाए : एडीजी जोन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.