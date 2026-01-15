गोरखपुर पहुंचे चर्चित ASP अनुज चौधरी, गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाए खिचड़ी…भारत केशरी स्वर्गीय चंद्रप्रकाश को दिए श्रद्धांजलि

इस मौके पर ASP अनुज चौधरी अपने पुराने मित्र और पहलवानी के दिनों के साथी गामा पहलवान के परिवारजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने गामा पहलवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और परिवार से संवेदनाएं व्यक्त कीं। गांव के अखाड़े पर पहुंचकर ASP ने युवा पहलवानों से मुलाकात की और उन्हें आधुनिक कुश्ती को अपना करियर बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार भी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, जिससे उन्हें सम्मान और प्रसिद्धि मिल सकती है। बता दें कि वर्तमान में अनुज चौधरी फिरोजाबाद जिले में ASP ग्रामीण के पद पर तैनात हैं। इस मौके पर कई ग्रामीण और अन्य लोग उपस्थित थे।