पीएसी 26 वाहिनीं में महिला रिक्रूट्स आरक्षियों को फायर इक्विपमेंट की दी गई जानकारी, बचाव का मिला प्रशिक्षण

अग्निशामक कई प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार की आग (जैसे A, B, C, D, E,F) के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए जाते हैं। गलत प्रकार के अग्निशामक का उपयोग आग को और बढ़ा सकता है, इसलिए सही अग्निशामक का चयन महत्वपूर्ण है।इस प्रशिक्षण में रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा आग तथा इनके उपकरण प्राथमिक बचाव, फर्स्ट एंड आदि विषय प्रश्नों को पूछा गया। फायर विभाग की टीम ने आग लगने तथा इसके बचाव का डिमोट्रेशन किया गया जिसमें प्रशिक्षुओं ने चढ़ बढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर सहायक शिविरपाल दयाशंकर यादव,आरटीसी प्रभारी संजय यादव तथा वाहिनी के समस्त अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।