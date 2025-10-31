Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

फिल्मस्टार रविकिशन को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस अलर्ट…धमकी देने वाले ने सीधे गोली मारने की बात कही

गोरखपुर सांसद रविकिशन को जान से मारने की धमकी मिली है, उनके निजी सचिव के फोन पर धमकी देने वाले ने बिहार आने पर खुलेआम गोली मारने की धमकी दी है, इसके बाद शुभचिंतकों में हड़कंप मच गया है।

गोरखपुर

Oct 31, 2025

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सांसद रविकिशन को मिली जान से मारने की धमकी

फिल्मस्टार और गोरखपुर सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिलते ही हड़कंप मच गया है, जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाले ने अपना नाम बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का अजय कुमार यादव बताया है। धमकी भरी कॉल सांसद के निजी सचिव के फोन पर आई। अजय यादव ने फोन पर धमकी दी उसने फोन पर न सिर्फ गालियां दीं, बल्कि खुली धमकी देते हुए कहा “रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा।”

बिहार के आरा से सांसद रविकिशन को गोली मारने की मिली धमकी

बताया जा रहा है कि फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल, चर्च बनाने की बात कही थी। अजय यादव ने इस दौरान भगवान श्रीराम और राम मंदिर के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कहीं। धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और पीआरओ पवन दुबे ने SSP गोरखपुर राजकरण नैय्यर से मुलाकात की और लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / फिल्मस्टार रविकिशन को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस अलर्ट…धमकी देने वाले ने सीधे गोली मारने की बात कही

