फिल्मस्टार रविकिशन को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस अलर्ट…धमकी देने वाले ने सीधे गोली मारने की बात कही

बताया जा रहा है कि फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल, चर्च बनाने की बात कही थी। अजय यादव ने इस दौरान भगवान श्रीराम और राम मंदिर के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कहीं। धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और पीआरओ पवन दुबे ने SSP गोरखपुर राजकरण नैय्यर से मुलाकात की और लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।