गोरखपुर

इश्कबाजी का स्टंट…गर्लफ्रेंड को गोद में बिठाकर दौड़ाया बाइक, दिन दहाड़े अश्लीलता का चालान सिर्फ 25 सौ

गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके से इन दिनों एक वीडियो खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़का और लड़की चलती बाइक पर रोमांस करते नजर आ रहे हैं।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 23, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, बाइक पर रोमांस करते कपल का वीडियो वायरल

बाइक पर अश्लील स्टंट करते कपल के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं इस बार यह मामला गोरखपुर में वायरल हो गया। शहर के मुख्य टूरिस्ट स्पॉट रामगढ़ताल रोड पर बाइक सवार कपल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें कपल चलती बाइक पर रोमांस करता हुआ दिख रहा है। युवक बाइक चला रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड बाइक की टंकी पर सामने की तरफ से उसे गले लगाए चिपके बैठी है।

बाइक पर खुलेआम रोमांस कर रहे थे कपल

बता दें कि हर रोज सैकड़ों परिवार भी बच्चों को लेकर नौकायन घूमने जाते हैं लेकिन इन चीजों को दरकिनार कर प्रेमी जोड़े खुलेआम अश्लीलता परोस रहे थे और आम जनता खुद नजरें छुपा रही थी, सबसे बुरी दशा उनकी थी जो छोटे बच्चों को लेकर वहां पहुंचे थे।

Mau News: मऊ में भीषण सड़क हादसा, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति की पत्नी समेत मौत
मऊ
Mau news

पब्लिक ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो

रामगढ़ताल पर घूमने आए लोगों ने इस सीन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वहीं यूपी पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और गोरखपुर पुलिस को कार्रवाई करने को लिखा है। वहीं गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। इसके बाद बाइक की पहचान कर 25 सौ रुपए का चालान काटा है।

यूपी पुलिस ने X पर वीडियो शेयर कर गोरखपुर पुलिस को कारवाई का निर्देश दिया

शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस X अकाउंट पर वीडियो शेयर किया। वीडियो में युवक हेलमेट पहनकर बाइक चला रहा है। बाइक में युवक के आगे, सामने की तरह से उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी। जो युवक से चिपकी हुए थी। गर्लफ्रेंड अपने पैर बाइक के पीछे सीट पर रखे हुए है। वह दोनों हाथों से युवक को पकड़कर बैठी है। दोनों नौकायन रोड पर चलती बाइक पर खुलेआम रोमांस कर रहे हैं। जबकि सड़क किनारे उन्हें देख रहे लोगों की जरा भी चिंता नहीं है। बड़े आराम से दोनों बाइक से मस्ती करते दिन के उजाले में जा रहे हैं।यूपी पुलिस ने गोरखपुर पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहा है।

ट्रैफिक पुलिस ने 25 सौ रुपए का चालान काटा

एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा- मामले का वीडियो संज्ञान में आया है। बाइक नंबर के आधार पर MV एक्ट के तहत बाइक को असुरक्षित तरीके से चलाने पर 25 सौ रुपए का चालान काटा गया है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि खुलेआम पब्लिक प्लेस पर प्रेमी जोड़े का अश्लील रोमांस बच्चों के मन पर क्या असर डालेगी। पब्लिक प्लेस पर ऐसे अश्लील हरकतों पर पुलिस को सख्त कारवाई करनी चाहिए।

Viral Reel : वायरल होने के लिए स्पाइडरमैन के कपड़े पहन घंटाघर पर चढ़ गया मेरठ का युवक
मेरठ
Spiderman

23 Aug 2025 02:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / इश्कबाजी का स्टंट…गर्लफ्रेंड को गोद में बिठाकर दौड़ाया बाइक, दिन दहाड़े अश्लीलता का चालान सिर्फ 25 सौ

