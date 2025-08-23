इश्कबाजी का स्टंट…गर्लफ्रेंड को गोद में बिठाकर दौड़ाया बाइक, दिन दहाड़े अश्लीलता का चालान सिर्फ 25 सौ

शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस X अकाउंट पर वीडियो शेयर किया। वीडियो में युवक हेलमेट पहनकर बाइक चला रहा है। बाइक में युवक के आगे, सामने की तरह से उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी। जो युवक से चिपकी हुए थी। गर्लफ्रेंड अपने पैर बाइक के पीछे सीट पर रखे हुए है। वह दोनों हाथों से युवक को पकड़कर बैठी है। दोनों नौकायन रोड पर चलती बाइक पर खुलेआम रोमांस कर रहे हैं। जबकि सड़क किनारे उन्हें देख रहे लोगों की जरा भी चिंता नहीं है। बड़े आराम से दोनों बाइक से मस्ती करते दिन के उजाले में जा रहे हैं।यूपी पुलिस ने गोरखपुर पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहा है।