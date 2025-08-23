इश्कबाजी का स्टंट…गर्लफ्रेंड को गोद में बिठाकर दौड़ाया बाइक, दिन दहाड़े अश्लीलता का चालान सिर्फ 25 सौ

बाइक पर अश्लील स्टंट करते कपल के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं इस बार यह मामला गोरखपुर में वायरल हो गया। शहर के मुख्य टूरिस्ट स्पॉट रामगढ़ताल रोड पर बाइक सवार कपल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें कपल चलती बाइक पर रोमांस करता हुआ दिख रहा है। युवक बाइक चला रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड बाइक की टंकी पर सामने की तरफ से उसे गले लगाए चिपके बैठी है।
बता दें कि हर रोज सैकड़ों परिवार भी बच्चों को लेकर नौकायन घूमने जाते हैं लेकिन इन चीजों को दरकिनार कर प्रेमी जोड़े खुलेआम अश्लीलता परोस रहे थे और आम जनता खुद नजरें छुपा रही थी, सबसे बुरी दशा उनकी थी जो छोटे बच्चों को लेकर वहां पहुंचे थे।
रामगढ़ताल पर घूमने आए लोगों ने इस सीन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वहीं यूपी पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और गोरखपुर पुलिस को कार्रवाई करने को लिखा है। वहीं गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। इसके बाद बाइक की पहचान कर 25 सौ रुपए का चालान काटा है।
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस X अकाउंट पर वीडियो शेयर किया। वीडियो में युवक हेलमेट पहनकर बाइक चला रहा है। बाइक में युवक के आगे, सामने की तरह से उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी। जो युवक से चिपकी हुए थी। गर्लफ्रेंड अपने पैर बाइक के पीछे सीट पर रखे हुए है। वह दोनों हाथों से युवक को पकड़कर बैठी है। दोनों नौकायन रोड पर चलती बाइक पर खुलेआम रोमांस कर रहे हैं। जबकि सड़क किनारे उन्हें देख रहे लोगों की जरा भी चिंता नहीं है। बड़े आराम से दोनों बाइक से मस्ती करते दिन के उजाले में जा रहे हैं।यूपी पुलिस ने गोरखपुर पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहा है।
एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा- मामले का वीडियो संज्ञान में आया है। बाइक नंबर के आधार पर MV एक्ट के तहत बाइक को असुरक्षित तरीके से चलाने पर 25 सौ रुपए का चालान काटा गया है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि खुलेआम पब्लिक प्लेस पर प्रेमी जोड़े का अश्लील रोमांस बच्चों के मन पर क्या असर डालेगी। पब्लिक प्लेस पर ऐसे अश्लील हरकतों पर पुलिस को सख्त कारवाई करनी चाहिए।