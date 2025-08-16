गोरखपुर में वेश्यावृति के चौदह दलालों पर लगा गैंगस्टर…कई जिलों तक फैला था जाल

गोरखपुर पुलिस ने देह व्यापार के बड़े गैंग पर गैंगस्टर की कारवाई की है। बता दें कि हुक्का बार की आड़ में देह व्यापार चलाने के 14 आरोपियों के खिलाफ रामगढ़ताल थाने में शुक्रवार को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। इस धंधे में इंस्टाग्राम से नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल कर ग्राहकों को सप्लाई करवाया जाता था।
रामगढ़ताल थाने में गैंग लीडर अनिरूद्ध ओझा उर्फ सोखा, प्रियांशु जायसवाल, अनुराग सिंह, राजन उर्फ वसीम अहमद, बिमल विश्वकर्मा, सूरज विश्वकर्मा, मुस्कान उर्फ माला पासवान, श्रेय शुक्ला, नन्दिनी उर्फ परी, अजय सिंह,अनुराग त्रिपाठी, संजीत कुमार जायसवाल, आकाश गुप्ता और गौरव कुमार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है वर्तमान में सभी आरोपी जिला जेल में बंद हैं।
रामगढ़ताल इलाके की नाबालिग लड़की के साथ शाहपुर क्षेत्र के गीता वाटिका के पास फ्लाई इन वन होटल के हुक्का बार में गैंगरेप की घटना हुई थी। 2 जनवरी 2025 को रामगढ़ताल थाने में इसका मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 9 जनवरी को जब हुक्का बार में छापा पड़ा तब पुलिस के होश उड़ गए और बड़े पैमाने पर देह व्यापार की बात सामने आई।
रामगढ़ताल थाने में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के केस में पुलिस ने जांच शुरू की। तब कई बड़े नाम सामने आए और देह व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद कुछ और नाबालिग लड़कियां भी सामने आई। उन्होंने भी शाहपुर थाने में रेप का केस दर्ज कराया। इनके साथ भी हुक्का बार में दुष्कर्म किया गया था।
शाहपुर पुलिस और रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने जांच कर सरगना अनिरुद्ध ओझा, फ्लाई इन होटल का मालिक अनुराग कुमार सिंह, मोहनापुर का आकाश यादव, बिछिया के रोहित छेत्री और विनय साहनी, आदित्य मौर्या और निखिल सिंह, बस्ती मुंडेरवा के उमरी अहरा निवासी राजन उर्फ वसीम अहमद, हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र के बरवा सरसंड का विमल विश्वकर्मा और सूरज विश्वकर्मा, मुस्कान और श्रेय शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया।
बाजार में घूम रहे दलाल कम उम्र की लड़कियों का जाल में फंसाकर होटल फ्लाई इन वन होटल में लाते थे। यहां से व्हाट्सएप भेजकर लड़कियां पसंद कराई जाती थी। उसी पर रेट भी तय होता था। इसके बाद गैंग लीडर अनिरूद्ध ओझा अपनी कार से लड़कियों को शौकिनों के घरों तक पहुंचाते था। वहां पर रात भर लड़कियां रहती थीं। सुबह उन्हें छोड़ दिया जाता था। पुलिस को होटलों में भी बड़े पैमाने पर लड़कियों की सप्लाई के सबूत मिले।
एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया- देह व्यापार करने वाले आरोपियों के खिलाफ रामगढ़ताल थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस केस में कुछ आरोपी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। बहुत जल्द उन्हें भी पकड़ कर जेल भेजवाया जाएगा।