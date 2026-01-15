निपटा लें बैंक का काम…जनवरी में लगातार चार दिनों तक बंद रहेंगे बैंक

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बैंक हड़ताल
जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में बैंक लगातार चार दिन बंद रह सकते हैं। बुधवार को इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ बैंक यूनियनों की बैठक में 27 जनवरी को बैंकों की प्रस्तावित हड़ताल के संबंध में आयोजित वार्ता बेनतीजा रहने की वजह से ऐसी स्थिति बन गई है।
जानकारी के मुताबिक 24 जनवरी को चौथे शनिवार, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का अवकाश है।इसके अगले दिन बैंकों के हड़ताल की घोषणा है। जिसके कारण जनवरी के अंतिम सप्ताह में चार दिन लगातार बैंक बंद रह सकते हैं।
आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि बैठक में दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा शेष शनिवार के अवकाश पर कोई निर्णय नहीं हो सका और वार्ता बेनतीजा रही। बताया गया कि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि दो वर्ष पहले 12वें द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण के समय ही आइबीए ने सैद्धांतिक सहमति दी थी लेकिन, केंद्र सरकार ने अब तक इसपर अंतिम निर्णय नहीं लिया है जिससे बैंक कर्मी हड़ताल पर जाने के लिए निर्णय ले चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग