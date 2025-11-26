गोरखपुर में गर्ल्स बाइक चोर…सीसीटीवी में कैद, सूचना के छह दिन बाद भी थाना पुलिस बनी रही अंजान

जवाहर प्रसाद ने बताया 20 नवंबर की रात घर के बाहर बरामदे में खड़ी मेरी पैशन प्रो बाइक चोरी हो गई। सुबह घटना की जानकारी हुई। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि रात 9.42 मिनट पर दो लड़कियां आईं, जिनकी साथ एक अन्य महिला भी थी। दोनों लड़कियां बाइक को पैदल लेकर वापस उसी गली में चली गईं। जवाहर ने कहा कि घटना की लिखित सूचना प्रार्थना पत्र और ई-एफआईआर के माध्यम से पुलिस को दी थी।हालांकि, कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न ही बाइक बरामद हो पाई। बुधवार को SSP राजकरण नय्यर से मिलकर शिकायत की। उन्होंने झंगहा पुलिस को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।झंगहा थाना प्रभारी अनूप सिंह का कहना है कि जांच कर जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी।