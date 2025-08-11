पटना जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब प्रतिदिन चलेगी गोरखपुर-पाटलीपुत्रा एक्सप्रेस

पहले गोपालगंज, सीवान और आसपास के जिलों के यात्रियों को पटना जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गोरखपुर-पाटलीपुत्रा एक्सप्रेस के अब रोजाना संचालन शुरू होने से यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रा का समय घटेगा। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के नियमित संचालन से केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति देगा। क्षेत्र के लोगों का कहना है को रोजाना ट्रेन सेवा शुरू होने से उनकी यात्रा सुविधाजनक होगी, फिलहाल रेलवे की ओर से लंबे समय बाद बड़ा तोहफा मिला है।