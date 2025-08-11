11 अगस्त 2025,

गोरखपुर

पटना जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब प्रतिदिन चलेगी गोरखपुर-पाटलीपुत्रा एक्सप्रेस

गोरखपुर से पटना जाने के लिए अब यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, रेलवे ने गोरखपुर-पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस अब रोजाना चलाने का निर्णय लिया है।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 11, 2025

Up news, patna, indian railway
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पटना के लिए अब नियमित चलेगी ट्रेन

NE रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए गोरखपुर-पाटलीपुत्रा एक्सप्रेस को अब सप्ताह में तीन दिन की बजाय प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गोरखपुर से थावे और सीवान होते हुए पाटलीपुत्रा जंक्शन तक जाएगी, लौटते समय भी यही रूट रहेगा। रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से लंबे समय से यात्रियों की मांग पूरी हो गई है।

नियमित संचालन से क्षेत्रवासियों को रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा

पहले गोपालगंज, सीवान और आसपास के जिलों के यात्रियों को पटना जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गोरखपुर-पाटलीपुत्रा एक्सप्रेस के अब रोजाना संचालन शुरू होने से यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रा का समय घटेगा। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के नियमित संचालन से केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति देगा। क्षेत्र के लोगों का कहना है को रोजाना ट्रेन सेवा शुरू होने से उनकी यात्रा सुविधाजनक होगी, फिलहाल रेलवे की ओर से लंबे समय बाद बड़ा तोहफा मिला है।

Published on:

11 Aug 2025 05:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पटना जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब प्रतिदिन चलेगी गोरखपुर-पाटलीपुत्रा एक्सप्रेस

