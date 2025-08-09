9 अगस्त 2025,

शनिवार

गोरखपुर

खुशखबरी : MMMUT में बनेगा पॉवर ग्रिड गर्ल्स हॉस्टल, जानें क्या है खूबियां

गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है, यहां छात्राओं के लिए एक पूर्ण अत्याधुनिक वातानुकूलित हॉस्टल बनने जा रहा हैं।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 09, 2025

Up news, MMMUT
फोटो सोर्स: पत्रिका, MMMUT में बनेगा पूर्ण वातानुकूलित गर्ल्स हॉस्टल

गोरखपुर के MMMUT (मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) में गर्ल स्टूडेंट्स के लिए एक नया पुर्ण वातानुकूलित हॉस्टल बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से सपोर्ट करेगा। कुल 13.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हॉस्टल का नाम पॉवर ग्रिड गर्ल्स हॉस्टल रखा गया है।

पावर ग्रिड और MMMUT के बीच होगा MoU

MMMUT और पावर ग्रिड के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर एक औपचारिक MoU साइन किया जाएगा। ये साइनिंग 26 अगस्त को यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान होगी, जहां उत्तर प्रदेश की गवर्नर और विश्वविद्यालय की चांसलर आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त रहेगा गर्ल्स हॉस्टल

जानकारी के मुताबिक लगभग 4 हजार स्क्वायर मीटर में बनने वाले इस चार मंजिला हॉस्टल में 144 स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी होगी। हॉस्टल में AC रूम्स के अलावा डायनिंग हॉल, मेस, इनडोर गेम्स एरिया, बैडमिंटन और टेबल टेनिस कोर्ट, कंप्यूटर लैब, जिम और लिफ्ट जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। हर सेगमेंट को फुल AC रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन NBCC इंडिया लिमिटेड के जरिए कराया जाएगा। MMMUT की ओर से जमीन, वाटर और पावर कनेक्शन, सीवरेज लाइन और अन्य जरूरी क्लीयरेंस उपलब्ध कराए जाएंगे। पावर ग्रिड समय-समय पर प्रोजेक्ट की प्रगति की रिपोर्ट भी मांगेगा।

लड़कों के लिए पहले से ही निर्माणाधीन हैं वातानुकूलित हॉस्टल

MMMUT में छात्रों के लिए पहले से 528 बेड वाला एक और वातानुकूलित हॉस्टल बन रहा है, जिसे यूपी सरकार द्वारा करीब ₹44 करोड़ की ग्रांट मिली है। इस के बाद अब गर्ल्स के लिए भी एसी हॉस्टल का रास्ता खुला है। MMMUT के VC प्रो. जेपी सैनी ने बताया कि ये हॉस्टल गर्ल स्टूडेंट्स को सेफ, कंफर्टेबल और मॉडर्न लिविंग एक्सपीरियंस देगा, जिससे उनका एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ एन हैंस होगा। हम पावर ग्रिड के सहयोग के लिए आभारी हैं।

Published on:

09 Aug 2025 11:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / खुशखबरी : MMMUT में बनेगा पॉवर ग्रिड गर्ल्स हॉस्टल, जानें क्या है खूबियां

