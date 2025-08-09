खुशखबरी : MMMUT में बनेगा पॉवर ग्रिड गर्ल्स हॉस्टल, जानें क्या है खूबियां

जानकारी के मुताबिक लगभग 4 हजार स्क्वायर मीटर में बनने वाले इस चार मंजिला हॉस्टल में 144 स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी होगी। हॉस्टल में AC रूम्स के अलावा डायनिंग हॉल, मेस, इनडोर गेम्स एरिया, बैडमिंटन और टेबल टेनिस कोर्ट, कंप्यूटर लैब, जिम और लिफ्ट जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। हर सेगमेंट को फुल AC रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन NBCC इंडिया लिमिटेड के जरिए कराया जाएगा। MMMUT की ओर से जमीन, वाटर और पावर कनेक्शन, सीवरेज लाइन और अन्य जरूरी क्लीयरेंस उपलब्ध कराए जाएंगे। पावर ग्रिड समय-समय पर प्रोजेक्ट की प्रगति की रिपोर्ट भी मांगेगा।