विकसित भारत 2047 अभियान में गोरखपुर टॉप टेन में…छठवें स्थान पर पहुंचा जिला, उत्साह का माहौल

सीडीओ ने सभी नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिले के लोग जिस उत्साह से अभियान में भाग ले रहे हैं, उससे गोरखपुर निश्चित रूप से प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल होगा। उन्होंने यह भी अपील की कि जो लोग अभी तक अपने सुझाव नहीं दे पाए हैं, वे क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी राय अवश्य साझा करें ताकि गोरखपुर के विकास मॉडल को और मजबूत बनाया जा सके। इस उपलब्धि से जिले में उत्साह का माहौल है और प्रशासन ने इसे जनसहभागिता की बड़ी सफलता माना है।