बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक होंगे गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला

बिहार चुनाव में रविकिशन बने स्टार प्रचारक
गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद, फिल्म अभिनेता और जनप्रिय नेता रवि किशन शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक घोषित किया गया है। पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए रवि किशन ने कहा कि वे बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के “विकसित भारत—समृद्ध बिहार” के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।
सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि “बिहार मेरा अपना है, मेरी मिट्टी है। आज बिहार विकास, रोजगार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के नए युग की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति का मार्ग अपनाया है, उसी राह पर बिहार को और आगे ले जाना ही मेरा संकल्प है।”
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र पर आधारित हैं। बिहार के युवा, किसान, महिलाएँ और व्यापारी आज मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे राज्य के विकास की रफ्तार तेज हुई है।
रवि किशन शुक्ला ने कहा कि वे चुनावी प्रचार के दौरान गांव-गांव, शहर-शहर जाकर भाजपा की जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को जनता के बीच रखेंगे। “बिहार की जनता विकास चाहती है, स्थिरता चाहती है, रोजगार और सम्मान चाहती है — और भाजपा उसी का प्रतीक है। मैं बिहार की जनता से सीधा संवाद करूंगा, क्योंकि जनता ही हमारी ताकत है।”
