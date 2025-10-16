बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक होंगे गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला

रवि किशन शुक्ला ने कहा कि वे चुनावी प्रचार के दौरान गांव-गांव, शहर-शहर जाकर भाजपा की जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को जनता के बीच रखेंगे। “बिहार की जनता विकास चाहती है, स्थिरता चाहती है, रोजगार और सम्मान चाहती है — और भाजपा उसी का प्रतीक है। मैं बिहार की जनता से सीधा संवाद करूंगा, क्योंकि जनता ही हमारी ताकत है।”