गोरखपुर पुलिस ने तस्करों के सरगना साजमान खान को गिरफ्तार किया, 25 हजार का घोषित था इनाम

SP साउथ जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि पिछले साल 15 सितंबर को बेलीपार पुलिस ने 5 गोवंश लगे पिकअप को एक बाल अपचारी समेत दो लोगाें को पकड़ा था। इस बीच साजमान अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। पुलिस ने साजमान व उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। समीक्षा होने के बाद SSP राज करन नय्यर ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विशाल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे बाघागढ़ा पुल के पास दबोच लिया।