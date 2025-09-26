Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस ने तस्करों के सरगना साजमान खान को गिरफ्तार किया, 25 हजार का घोषित था इनाम

पशु तस्करों के विरुद्ध लगातार कारवाई के बीच 25 हजार का इनामी तस्कर साजमान निवासी रामपुर जिला, यूपी को गोरखपुर की बेलीपार थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 26, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स:पत्रिका, 25 हजार का इनामी पशु तस्कर अरेस्ट

पशु तस्करों द्वारा छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद उनके विरुद्ध गोरखपुर पुलिस का लगातार अभियान चल रहा है। इसी क्रम में बेलीपार पुलिस ने बाघागढ़ा पुल के पास से 25 हजार रुपये के इनामी पशु तस्कर साजमान खान को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस एक साल से आरोपी को ढूंढ रही थी। वह मूलरूप से रामपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित पहाड़ी गेट आसरा कॉलोनी का रहने वाला है।

गौतस्करों का सरगना मुख्य आरोपी साजमान गिरफ्तार

SP साउथ जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि पिछले साल 15 सितंबर को बेलीपार पुलिस ने 5 गोवंश लगे पिकअप को एक बाल अपचारी समेत दो लोगाें को पकड़ा था। इस बीच साजमान अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। पुलिस ने साजमान व उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। समीक्षा होने के बाद SSP राज करन नय्यर ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विशाल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे बाघागढ़ा पुल के पास दबोच लिया।

साजमान की गिरफ्तारी के बाद गिरोह हुआ खत्म

गिरफ्तार साजमान ने बताया कि उसका गिरोह पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैला हुआ है। पूर्वांचल से गोवंश की अवैध तस्करी कर उन्हें बिहार में सप्लाई करता था। पिछले वर्ष बेलीपार पुलिस ने उसके गिरोह के कसीहार निवासी राजेश, उसकी पत्नी कविता, संजय, अक्षय, शिव उर्फ बताशा, खजनी थाना क्षेत्र के विकास और बिहार के गोपालगंज निवासी बडू अली, मुस्ताक अहमद, अनवर शाह को जेल भेज दिया था, अब साजमान भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

जितेंद्र कुमार तोमर, SP साउथ

इस संबंध में एसपी साउथ जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया- गो-तस्करी के खिलाफ जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ही फरार चल रहे इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस गिरोह के लगभग सभी सदस्य पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं और अब मुख्य आरोपी साजमान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

Published on:

26 Sept 2025 10:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर पुलिस ने तस्करों के सरगना साजमान खान को गिरफ्तार किया, 25 हजार का घोषित था इनाम

