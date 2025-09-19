गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कर्मचारी 50 हजार घूस लेते धराया, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दबोचा

कुशीनगर के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के भरपटिया गांव निवासी संदीप कुशवाहा ने DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबद्धता अनुभाग के OS बृजनाथ सिंह निवासी सिद्धार्थ एनक्लेव, तारामंडल थाना रामगढ़ताल के खिलाफ शिकायत की थी। इनपर आरोप लगाया था कि बृजनाथ सिंह तमकुहीराज के रामपुर राजा के वैष्णवी महिला महाविद्यालय की मान्यता व सह आचार्य की नियुक्ति का अनुमोदन कराए जाने के एवज में 50 हजार रुपए घूस मांगे थे। एंटी करप्शन टीम ने तय प्लान के मुताबिक करीब 3 बजे यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन कैंपस से बृजनाथ सिंह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर कैंट थाने रवाना हो गई। जहां पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।