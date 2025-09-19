Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कर्मचारी 50 हजार घूस लेते धराया, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दबोचा

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबद्धता विभाग के कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया। इस कारवाई के दौरान ऑफिस में हड़कंप मचा था।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 19, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, ACB के हाथों घूस लेते दबोचा गया

DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी ने महाविद्यालय की मान्यता और सह आचार्य की नियुक्ति के नाम पर 50 हजार रुपए घूस मांगे थे। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उसे ट्रैप कर गिरफ्तार कर लिया। वहां से टीम सीधे कैंट थाने ले जाकर मुकदमा दर्ज कराई है।

जानिए पूरा मामला

कुशीनगर के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के भरपटिया गांव निवासी संदीप कुशवाहा ने DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबद्धता अनुभाग के OS बृजनाथ सिंह निवासी सिद्धार्थ एनक्लेव, तारामंडल थाना रामगढ़ताल के खिलाफ शिकायत की थी। इनपर आरोप लगाया था कि बृजनाथ सिंह तमकुहीराज के रामपुर राजा के वैष्णवी महिला महाविद्यालय की मान्यता व सह आचार्य की नियुक्ति का अनुमोदन कराए जाने के एवज में 50 हजार रुपए घूस मांगे थे। एंटी करप्शन टीम ने तय प्लान के मुताबिक करीब 3 बजे यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन कैंपस से बृजनाथ सिंह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर कैंट थाने रवाना हो गई। जहां पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

तबादला एक्सप्रेस: 14 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण, भूपेंद्र एस चौधरी बरेली के मंडलायुक्त
लखनऊ
image

ये भी पढ़ें

मुरादाबाद के टीएमयू की नर्सिंग छात्रा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, ICU में भर्ती, कॉलेज परिसर में मचा हड़कंप
मुरादाबाद
moradabad tmu nursing student jumps third floor hospitalized

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 12:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कर्मचारी 50 हजार घूस लेते धराया, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दबोचा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.