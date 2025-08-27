सरकारी अस्पताल हमारी बहुसंख्यक आबादी के ईलाज के लिए बैकबोन हैं, किसी भी प्रकार की न हो अव्यवस्था : DM

उन्होंने एएनसी रजिस्ट्रेशन की समीक्षा के दौरान सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को गर्भवती महिलाओं की एएनसी चेकअप पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दियें। उन्होंने कहा कि कहा एडिशनल सीएमओ एवं डिप्टी सीएमओ टीम बनाकर लगातार जॉच कर यह सुनिश्चित करें कि जहॉ तक सम्भव हो सरकारी अस्पताल में ही सुरक्षित प्रसव हो। स्वास्थ्य शिक्षाधिकारी, बीएमसी एवं एमओवाईसी को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि फील्ड में भ्रमणशील रहकर गर्भवती महिलाओं को जागरूक करें, जिससे मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आए, यदि दुर्भाग्यवश कहीं कोई मृत्यु होती भी है तो उसका ऑडिट करे, जो भी कमियॉ रह गई हैं, उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जाय।