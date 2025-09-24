Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में तेज रफ्तार इनोवा का कहर, बाइक सवार छात्रों को मारी भीषण टक्कर…दो घायल

गोरखपुर में बुधवार की सुबह एक भीषण दुर्घटना हो गई, यहां रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र में बाइक सवार युवकों को इनोवा ने टक्कर मार दी।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 24, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल

बुधवार की सुबह रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र स्थित पाम पैराडाइज के पास तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, इसके बाद अनियंत्रित कार बिजली पोल से टकरा गई, जिसके चलते आसपास के इलाकों की बिजली आपूर्ति एक घंटे तक ठप रही। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।

पॉलीटेक्निक कॉलेज जा रहे थे छात्र

घटना में घायल दोनों छात्र देवरिया के इंदुपुर निवासी योगेंद्र प्रजापति और खोराबार के में रहने वाले राहुल के रूप में हुई है। दोनों गीडा स्थित बुद्धा कॉलेज में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। योगेंद्र द्वितीय वर्ष और राहुल तृतीय वर्ष के छात्र हैं। बुधवार की सुबह दोनों बाइक से कालेज जा रहे थे।

अनियंत्रित इनोवा ने मारा भीषण टक्कर, दोनों गंभीर

पाम पैराडाइस के सामने सामने से आ रही इनोवा कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों छात्र उछलकर सड़क किनारे जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस उन्हें जिला अस्पताल ले गई। टक्कर के बाद इनोवा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली पोल से जा भिड़ी।

बिजली के पोल से टकराई इनोवा

हादसे से पोल क्षतिग्रस्त हो गया और पाम पैराडाइस, लोहिया और काशीराम आवास क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बिजली विभाग ने मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की।रामगढ़ताल थाना पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया, आगे की विधिक कारवाई की जा रही है।

24 Sept 2025 02:20 pm

