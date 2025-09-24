गोरखपुर में तेज रफ्तार इनोवा का कहर, बाइक सवार छात्रों को मारी भीषण टक्कर…दो घायल

बुधवार की सुबह रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र स्थित पाम पैराडाइज के पास तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, इसके बाद अनियंत्रित कार बिजली पोल से टकरा गई, जिसके चलते आसपास के इलाकों की बिजली आपूर्ति एक घंटे तक ठप रही। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।