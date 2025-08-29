प्राइवेट बैंक के बाहर छुट्टी का बोर्ड…फरार हुए तीन पार्टनर, डेढ़ हजार लोगों से करोड़ों की ठगी

गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में प्राइवेट बैंक खोलकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की मामला सामने आया है। इसको लेकर एजेंट और ठगी के शिकार पीड़ितों ने शुक्रवार को एसपी सिटी अभिनव त्यागी से मुलाकात कर कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़ितों का आरोप है कि घर में प्राइवेट बैंक खोलकर लोगों को मोटा मुनाफा देने की लालच देकर करोड़ों रुपये जमा कराए गए। इसके बाद ऑफिस के बाहर छुट्टी का बोर्ड लगवाकर पति,पत्नी और एक अन्य पार्टनर फरार हो गए।
एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने पीड़ितों का प्रार्थना पत्र लेकर जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले में शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया में रहने वाली कंचन यादव के साथ बैंक के पंद्रह एजेंट और पहुंचे थे। कंचन ने तहरीर दी है। पीड़ितों ने बताया कि बिछिया के रहने वाले एक व्यक्ति ने वर्ष 2016 में अपने घर में ही एक प्राइवेट बैंक खोला था।
जिसमे पैसा जमा कराने के लिए एजेंटों की नियुक्ति की गई, ये एजेंट सब्जीवाले, फुटपाथ आदि पर दुकान लगाने वालों का खाता खोलकर उनका पैसा बैंक में जमा करते थे। इसके बदले खाताधारकों को रसीद दी जाती थी। एजेंट का इतना ही काम था। सभी एजेंट का सैलरी एकाउंट भी उसी बैंक में खोला गया था। बैंक ने ग्राहकों को लुभावने ऑफर भी दे रखे थे जिसकी लालच में लोगों ने खाते खेले।
एसपी सिटी अभिनव त्यागी से बात करते हुए कंचन यादव सहित अन्य नितीश, सूरज, अजय कुमार, विनोद तिवारी, आदि एजेंट ने बताया बैंक में जमा धन व वेतन मिलाकर कुल लगभग 13.40 लाख रुपये उन लोगों के डिपॉजिट हैं। उन्होंने ये भी बताया कि करीब 1500 लोगों की 5 करोड़ से अधिक रकम बैंक में जमा है।
एजेंटों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की के दिन छुट्टी थी उसके बाद बाद दो दिन और बंद रहा, फिर अचानक एजेंटों के पास कॉल आई की तीनों पार्टनर नेपाल घूमने गए हैं इसलिए अभी पैसों का कलेक्शन न किया जाए, इसके बाद तीनों पार्टनर का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कई दिन बाद जब कोई जवाब नहीं आया तो परेशान एजेंट आज SP सिटी अभिनव त्यागी से मुलाकात कर न्याय देने की गुहार लगाई।