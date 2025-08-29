प्राइवेट बैंक के बाहर छुट्टी का बोर्ड…फरार हुए तीन पार्टनर, डेढ़ हजार लोगों से करोड़ों की ठगी

गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में प्राइवेट बैंक खोलकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की मामला सामने आया है। इसको लेकर एजेंट और ठगी के शिकार पीड़ितों ने शुक्रवार को एसपी सिटी अभिनव त्यागी से मुलाकात कर कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़ितों का आरोप है कि घर में प्राइवेट बैंक खोलकर लोगों को मोटा मुनाफा देने की लालच देकर करोड़ों रुपये जमा कराए गए। इसके बाद ऑफिस के बाहर छुट्टी का बोर्ड लगवाकर पति,पत्नी और एक अन्य पार्टनर फरार हो गए।