मामूली विवाद में युवक ने मीट विक्रेता को चाकू लेकर दौड़ाया, तीन को चाकू मारकर घायल किया

गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्तीनगर में गुरुवार रात मुर्गा विक्रेता से विवाद के बाद एक युवक ने चाकू लेकर हमला कर दिया। इस दौरान दुकानदार भाग कर बगल के टेलर की दुकान में पहुंच गया, सिरफिरा युवक टेलर की दुकान में पहुंचते ही टेलर और उसके दो बच्चों पर हमला कर दिया। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराई। टेलर के सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी हालत डॉक्टर ने गंभीर बताई है। पुलिस ने हमलावर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल है।