मामूली विवाद में युवक ने मीट विक्रेता को चाकू लेकर दौड़ाया, तीन को चाकू मारकर घायल किया

गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्तीनगर में गुरुवार रात मुर्गा विक्रेता से विवाद के बाद एक युवक ने चाकू लेकर हमला कर दिया। इस दौरान दुकानदार भाग कर बगल के टेलर की दुकान में पहुंच गया, सिरफिरा युवक टेलर की दुकान में पहुंचते ही टेलर और उसके दो बच्चों पर हमला कर दिया। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराई। टेलर के सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी हालत डॉक्टर ने गंभीर बताई है। पुलिस ने हमलावर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल है।
जानकारी के मुताबिक बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के बनकटी निवासी कन्हैया, राप्तीनगर में सिलाई की दुकान खोले हैं, गुरुवार रात करीब 10 बजे कन्हैया अपनी दुकान पर बैठे थे,उनकी बेटी शिवांगी और बेटा शिवम भी वहीं मौजूद थे। बगल में ही एक मुर्गा बेचने वाला भी दुकान लगाता है। इसी दौरान वहां एक युवक आया और किसी बात पर मुर्गा विक्रेता से उसका विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद गाली–गलौज तक पहुंच गया। गुस्से में आरोपी युवक ने मुर्गा काटने वाला चाकू छीन लिया और दुकानदार पर हमला करने के लिए दौड़ा लिया।
हमले से बचने के लिए मुर्गा दुकानदार कन्हैया लाल की दुकान में घुस गया। आरोपी युवक भी पीछे-पीछे दुकान में घुस आया और वहां ताबड़तोड़ चाकु चलाने लगा। इस दौरान दुकानदार बचने में कामयाब हो गया लेकिन टेलर कन्हैया और उसके दोनों बच्चे हमलावर का शिकार बन गए।तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कन्हैया के सिर पर गहरी चोट आई, जिसे डॉक्टरों ने चिंताजनक बताया है।
घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को वहीं से पकड़ लिया। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। CO गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि आरोपी का विवाद मुर्गा विक्रेता से हुआ था। विक्रेता छिपने के लिए टेलर की दुकान में घुसा तो आरोपी ने वहां मौजूद दुकानदार और उसके बच्चों पर हमला कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है।