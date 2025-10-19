गोरखपुर में दोस्त ने ही किया नाबालिग से रेप, आरोपी का दोस्त करता रहा पहरेदारी

फोटो सोर्स : सोशल मीडिया, गोरखपुर में नाबालिग से रेप, आरोपी फरार
गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में रेप का मामला सामने आया है, यह कांड नाबालिग के साथ उसके ही दोस्त ने किया। परिजनों का आरोप है कि गांव का रहने वाला युवक अपने दोस्त के साथ बाइक से नाबालिग लड़की को बगीचे में ले गया। इस दौरान उसका दोस्त कुछ दूरी पर खड़ा होकर निगरानी करता रहा, वारदात के बाद पीड़िता को घर के पास छोड़कर फरार हो गया। पहले तो परिजन घटना को छुपाने का प्रयास किए लेकिन जब पीड़िता ने दबाव बनाया तब शनिवार को परिवार ने आरोपी पर अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर गई। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पीड़ित का बयान दर्ज करने के साथ ही उसका मेडिकल कराया जा रहा है।आरोपी की तलाश में छापेमारी चल रही है।
जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि गुरुवार की दोपहर में उनकी नाबालिग की बेटी किसी काम से बाहर निकली थी। इसी दौरान गांव का एक युवक अपने दोस्त के साथ बाइक से पहुंचा और किसी बहाने उसे अपने साथ ले गया। पीड़िता के मुताबिक गांव के बाहर बगीचे में एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि दूसरा युवक दूर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था, जोर जबरदस्ती के दौरान पीड़िता ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे दहशत में आकर आरोपियों ने उसे घर छोड़ा और फरार हो गया, बदहवास बेटी ने घर वालों को सारी जानकारी दी।
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
