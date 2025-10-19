Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में दोस्त ने ही किया नाबालिग से रेप, आरोपी का दोस्त करता रहा पहरेदारी

गोरखपुर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है, ये आरोप उसके ही बॉयफ्रेंड पर लगा है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी की है।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 19, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स : सोशल मीडिया, गोरखपुर में नाबालिग से रेप, आरोपी फरार

गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में रेप का मामला सामने आया है, यह कांड नाबालिग के साथ उसके ही दोस्त ने किया। परिजनों का आरोप है कि गांव का रहने वाला युवक अपने दोस्त के साथ बाइक से नाबालिग लड़की को बगीचे में ले गया। इस दौरान उसका दोस्त कुछ दूरी पर खड़ा होकर निगरानी करता रहा, वारदात के बाद पीड़िता को घर के पास छोड़कर फरार हो गया। पहले तो परिजन घटना को छुपाने का प्रयास किए लेकिन जब पीड़िता ने दबाव बनाया तब शनिवार को परिवार ने आरोपी पर अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर गई। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पीड़ित का बयान दर्ज करने के साथ ही उसका मेडिकल कराया जा रहा है।आरोपी की तलाश में छापेमारी चल रही है।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि गुरुवार की दोपहर में उनकी नाबालिग की बेटी किसी काम से बाहर निकली थी। इसी दौरान गांव का एक युवक अपने दोस्त के साथ बाइक से पहुंचा और किसी बहाने उसे अपने साथ ले गया। पीड़िता के मुताबिक गांव के बाहर बगीचे में एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि दूसरा युवक दूर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था, जोर जबरदस्ती के दौरान पीड़िता ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे दहशत में आकर आरोपियों ने उसे घर छोड़ा और फरार हो गया, बदहवास बेटी ने घर वालों को सारी जानकारी दी।

महिला सिपाही का शारीरिक शोषण, एक युवक पर मुकदमा दर्ज, हुआ गिरफ्तार
इटावा
महिला सिपाही ने दर्ज कराया मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

19 Oct 2025 01:57 pm

