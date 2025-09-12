Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में टैंपो ड्राइवर ने इमाम को पीटा, गुस्साई भीड़ ने तिवारीपुर थाना घेरा…सीसीटीवी फुटेज से युवकों की पहचान कर रही है पुलिस

गोरखपुर के तिवारीपुर थानाक्षेत्र में बीती रात उस समय हंगामा हो गया जब एक इमाम को कुछ मनबढ़ युवकों ने पीट दिया, इमाम ने बताया कि आरोपी युवक टेंपो से जा रहे थे, अचानक सामने आने पर विवाद शुरू हो गया

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 12, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, तिवारीपुर थाने को घेरे हुईं भीड़

गोरखपुर में गुरुवार की रात तिवारीपुर थानाक्षेत्र में एक इमाम को कुछ युवकों ने पीट दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने तिवारीपुर थाना घेर लिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा की स्थिति बनी रही , ये लोग आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तिवारीपुर पुलिस ने पीड़ित इमाम से तहरीर लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद धीरे-धीरे लोग वापस घर गए।

देर रात लौट रहे इमाम की मनबढ़ों ने की पिटाई

जानकारी के मुताबिक चिलुआताल ज्ञानक्षेत्र के निवासी मोहम्मद इलियास शेखपुर के इमाम हैं। वह गुरुवार को तिवारीपुर क्षेत्र के इलाहीबाग में एक मुफ्ती से मिलने आए थे। इमाम का आरोप है रात करीब 11 बजे वह घर वापस जा रहे थे। सुर्यकुंड चौराह पर वह पहुंचे तो अचानक एक अज्ञात ऑटो चालक मेरे सामने आ गया जिससे मैं लड़खड़ा गया। तब मैंने इसका विरोध किया। इसपर ऑटो चालक और उसके साथ बैठा एक और व्यक्ति गाली देते हुए मारपीट करने लगे। इमाम ने बताता कि हाथापाई के दौरान मेरा कुर्ता भी फाड़ दिया। मारपीट देखकर वहां भीड़ लग गई, तब ऑटो चालक जान से मारने की धमकी देकर अपने साथी के साथ भाग गया।

गुस्साई भीड़ ने थाना घेर, SO द्वारा तरहरीर लेने के बाद भीड़ हटी

जैसे ही इमाम से हाथपाई की खबर पहुंची, काफी संख्या में एक विशेष वर्ग के लोग तिवारीपुर थाने को घेर लिए, करीब आधे घंटे तक थाने पर अफरातफरी का माहौल रहा। पुलिस ने इमाम से प्रार्थना पत्र लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तब जाकर लोग थाने से वापस गए। वहीं इस घटना के बाद तिवारीपुर पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुर्यकुंड चौराहे के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे से ऑटो चालक की पहचान करने में जुट गई है। थानेदार सूरज सिंह ने बताया दोषी जो भी हो बख्शा नहीं जाएगा।

Published on:

12 Sept 2025 10:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में टैंपो ड्राइवर ने इमाम को पीटा, गुस्साई भीड़ ने तिवारीपुर थाना घेरा…सीसीटीवी फुटेज से युवकों की पहचान कर रही है पुलिस

