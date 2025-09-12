गोरखपुर में टैंपो ड्राइवर ने इमाम को पीटा, गुस्साई भीड़ ने तिवारीपुर थाना घेरा…सीसीटीवी फुटेज से युवकों की पहचान कर रही है पुलिस

जानकारी के मुताबिक चिलुआताल ज्ञानक्षेत्र के निवासी मोहम्मद इलियास शेखपुर के इमाम हैं। वह गुरुवार को तिवारीपुर क्षेत्र के इलाहीबाग में एक मुफ्ती से मिलने आए थे। इमाम का आरोप है रात करीब 11 बजे वह घर वापस जा रहे थे। सुर्यकुंड चौराह पर वह पहुंचे तो अचानक एक अज्ञात ऑटो चालक मेरे सामने आ गया जिससे मैं लड़खड़ा गया। तब मैंने इसका विरोध किया। इसपर ऑटो चालक और उसके साथ बैठा एक और व्यक्ति गाली देते हुए मारपीट करने लगे। इमाम ने बताता कि हाथापाई के दौरान मेरा कुर्ता भी फाड़ दिया। मारपीट देखकर वहां भीड़ लग गई, तब ऑटो चालक जान से मारने की धमकी देकर अपने साथी के साथ भाग गया।