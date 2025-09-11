गोरखपुर में महिला ने ग्राम प्रधान प्रत्याशी को घेर कर पीटा, लगाया छेड़छाड़ का आरोप…प्रत्याशी बोला, महिला ने अकारण पीटा

गोरखपुर जिले के गुलहरिया में महिला के साथ अश्लील हरकत करने पर महिला ने प्रधान प्रत्याशी को जमकर पीटा है, महिला का आरोप है कि प्रधान प्रत्याशी आते जाते उसे लिफ्ट देने के लिए कहता था और उसे अश्लील कमेंट करता था। महिला का आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रत्याशी उसके साथ आए दिन अश्लील हरकतें करता था, जिससे वह त्रस्त हो गई थी और 7 सितंबर को उसने ग्राम प्रधान प्रत्याशी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और बीच सड़क पर जमकर पिटाई भी कर दी।
सड़क पर हो रहे हंगामे की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने पुलिस ने दोनों को शांत कराया। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने गुलरिहा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित विवाहित महिला बीआरडी मेडिकल कॉलेज में में काम करती है। महिला का आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रत्याशी दिलीप तिवारी उसे आते-जाते आए दिन उसके साथ अश्लील हरकतें करता रहता है, इतना ही नहीं उसने महिला को जाति सूचक गालियां भी दी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो दिलीप वहां से बाइक से भागने लगा।
इस पर महिला भी भतीजे के साथ बाइक से उसका पीछा करने लगी कुछ दूर जाने के बाद महिला ने उसे गाड़ी पर ही पकड़ लिया और उसे घसीट कर नीचे उतारा, और ताबड़तोड़ हाथपाई की।फिलहाल गुलरिहा थाने की पुलिस ने महिला की तहरीर पर दिलीप तिवारी और राजनाथ तिवारी के खिलाफ एससी एसटी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जबकि प्रधान प्रत्याशी दिलीप तिवारी ने कुछ और ही बात बताई, उन्होंने कहा कि वह अपने घर बाइक से जा रहा था। 7 सितंबर को शाम करीब 4 बजे मेरे विपक्षी रास्ते में मुझे रोकने की कोशिश किया। इसके बाद महिला अपने भतीजे के साथ बाइक से मेरा पीछा करने लगी। बरगदही आते ही महिला ने कॉलर पकड़ कर बाइक से घसीट लिया और मौके पर ही थप्पड़ मारने लगी। पुलिस ने महिला के पति सुमित चार लोगों के खिलाफ मारपीट करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।