गोरखपुर में महिला ने ग्राम प्रधान प्रत्याशी को घेर कर पीटा, लगाया छेड़छाड़ का आरोप…प्रत्याशी बोला, महिला ने अकारण पीटा

जबकि प्रधान प्रत्याशी दिलीप तिवारी ने कुछ और ही बात बताई, उन्होंने कहा कि वह अपने घर बाइक से जा रहा था। 7 सितंबर को शाम करीब 4 बजे मेरे विपक्षी रास्ते में मुझे रोकने की कोशिश किया। इसके बाद महिला अपने भतीजे के साथ बाइक से मेरा पीछा करने लगी। बरगदही आते ही महिला ने कॉलर पकड़ कर बाइक से घसीट लिया और मौके पर ही थप्पड़ मारने लगी। पुलिस ने महिला के पति सुमित चार लोगों के खिलाफ मारपीट करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।