गोरखपुर

गोरखपुर में पशु तस्करों ने छात्र के मुंह में मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने तस्कर को पीट कर अधमरा किया, भारी बवाल… SP घायल

गोरखपुर जिले के पिपराईच थाना क्षेत्र के महुआचापी गांव में सोमवार देर रात पशु तस्करों के एक गिरोह ने गांव में घुसकर पशुओं को पकड़ने आए थे। ग्रामीणों ने जब दौड़ाया तो छात्र दीपक गुप्ता को खींच कर गाड़ी में बिठाकर भाग चले और कुछ दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दिए।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 16, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में पशु तस्करों ने छात्र की गोली मारकर हत्या की

गोरखपुर में सोमवार की रात पिपराइच क्षेत्र में पशु तस्करों ने एक छात्र दीपक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना आधी रात की है, पशु तस्कर तीन गाड़ियों से पशुओं को उठाने पहुंचे थे तभी ग्रामीणों ने शोर मचाया छात्र भी शोर मचाते हुए पीछे-पीछे दौड़ने लगा। इसके बाद तस्करों ने उसे खींचकर गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया। काफ़िर देर तक उसे लेकर घूमते रहे और बाद में उसके मुंह में गोली मारकर हत्या कर दिए।

पशु तस्करों ने छात्र को जबरन गाड़ी में बिठाया, हत्या कर शव फेंक हुए फरार

हत्या करने के बाद शव को उसके गांव से कुछ दूर स्थित सरैया गांव के पास फेंक दिए। छात्र की हत्या के बाद उग्र भीड़ ने एक डीसीएम को पकड़ लिया और आग लगा दी। जबकि दूसरे डीसीएम में सवार तस्कर भाग निकले। इसी बीच एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। इसी बीच SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पिपराइच थानेदार पुरूषोतम भारी फोर्स के साथ पहुंचे और तस्कर को भीड़ के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश में घायल हो गए। मंगलवार की सुबह नाराज ग्रामीणों ने गोरखपुर-पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। सुबह चार थानों की फोर्स और PAC मौके पर पहुंच गई। अधिकारी परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

Published on:

16 Sept 2025 09:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में पशु तस्करों ने छात्र के मुंह में मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने तस्कर को पीट कर अधमरा किया, भारी बवाल… SP घायल

