गोरखपुर में पशु तस्करों ने छात्र के मुंह में मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने तस्कर को पीट कर अधमरा किया, भारी बवाल… SP घायल

हत्या करने के बाद शव को उसके गांव से कुछ दूर स्थित सरैया गांव के पास फेंक दिए। छात्र की हत्या के बाद उग्र भीड़ ने एक डीसीएम को पकड़ लिया और आग लगा दी। जबकि दूसरे डीसीएम में सवार तस्कर भाग निकले। इसी बीच एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। इसी बीच SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पिपराइच थानेदार पुरूषोतम भारी फोर्स के साथ पहुंचे और तस्कर को भीड़ के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश में घायल हो गए। मंगलवार की सुबह नाराज ग्रामीणों ने गोरखपुर-पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। सुबह चार थानों की फोर्स और PAC मौके पर पहुंच गई। अधिकारी परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।