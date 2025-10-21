Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर में नींद खराब होने पर दबंगों ने लाइनमैन को पीटा, बाइक भी तोड़ी… बोले, बार बार क्यों काटते हो बिजली

गोरखपुर के चिलुआताल थानाक्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला आया है, यहां दबंगों ने एक लाइनमैन को पीट कर घायल कर दिया। उनका आरोप था कि वह बार बार लाइन काट कर उनकी नींद खराब कर देता है।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 21, 2025

Up news, gorakhpur news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, लाइनमैन को दबंगों ने पीटा

गोरखपुर में दबंगों ने एक लाइन मैन को इसलिए पीट दिया क्योंकि उनका आरोप था कि वह बार बार लाइन काट देता है जिससे उनकी नींद खराब हो जाती है, इतना ही नहीं दबंगों ने उसकी बाइक भी तोड़ दी। लाइनमैन के शोर मचाने पर हमलावर भाग गए। लाइनमैन की तहरीर पर चिलुआताल थाने में मारपीट करने वाले 5 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम दबिश भी दे रही है।

काम से घर लौट रहे लाइनमैन को दबंगों ने पीटा, बाइक भी तोड़ी

जानकारी के मुताबिक चिलुआताल थाना क्षेत्र के जगत बेला निवासी किशन प्रताप सिंह लाइनमैन का काम करते हैं। उन्होंने बताया की 17 अक्टूबर की रात लगभग आठ बजे अपने साथी कर्मचारी के साथ फील्ड से घर जा रहा था। तभी मुहम्मदपुर माफी के रामरक्षा यादव, झिनक यादव, मोहन यादव, गोविंद यादव और सोनू यादव ने रास्ते में रोक लिया। दबंगों ने गाली देते हुये पूछा कि तुम लाइट बार-बार काट देते हो, इससे नीद बार बार टूट जाती है, और अकारण ही मारने-पीटने लगे, और बाइक भी तोड़ डाले। शोर मचाने पर जब भीड़ इकठ्ठा हुई तब वे धमकी देते हुए भाग निकले। साथ ही मेरी बाइक को भी लाठी और ईंट से मारकर तोड़ दी। इस संबंध में चिलुआताल थाना प्रभारी सूरज सिंह ने बताया- लाइनमैन की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

Updated on:

21 Oct 2025 09:41 am

Published on:

21 Oct 2025 09:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में नींद खराब होने पर दबंगों ने लाइनमैन को पीटा, बाइक भी तोड़ी… बोले, बार बार क्यों काटते हो बिजली

