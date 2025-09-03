Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में पत्नी को बीच बाजार गोली से उड़ाया…हेलमेट में रख कर लाया पिस्टल, ताबड़तोड़ फायरिंग कर छलनी किया सीना

बुधवार को शाहपुर थानाक्षेत्र के जेल रोड पर आम दिनों की शाम को चहल पहल थी इसी बीच फायरिंग की आवाज से हड़कंप मच गया, घटना स्थल पर खून से लथपथ पत्नी सड़क पर पड़ी थी और हाथों में पिस्टल लिए पति खड़ा था।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 03, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, बीच बाजार पत्नी की गोली मारकर हत्या

गोरखपुर में दर्दनाक घटना हो गई, यहां शाहपुर थानाक्षेत्र के जेल रोड पर एक पति ने अपनी पत्नी की सरेशाम बीच रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दिया, ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया जब तक लोग कुछ समझते एक महिला खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी, वहीं उसका पति पिस्टल लिए खड़ा था। आसपास के लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी, पहुंची पुलिस महिला को नज़दीक ही विनायक नर्सिंग होम ले गई जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया,पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है और जांच पड़ताल कर रही है।

पति, पत्नी के बीच बाजार में हुई बहस, पति ने ताबड़तोड़ गोली मारी

जानकारी के मुताबिक जेल रोड पर रहने वाले विश्वकर्मा चौहान की लगभग दस साल पहले ममता चौहान से शादी हुई थी। बीते कुछ साल से दंपति के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे और दोनों अलग अलग रह रहे थे, पत्नी अपने दस साल की बेटी मुक्ति के साथ रहती थी और प्राइवेट जॉब करती थी। ममता बुधवार को जेल रोड के पास ही एक स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई थी। उसी समय विश्वकर्मा चौहान वहां पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और विश्वकर्मा ने ममता को ताबड़तोड़ दो गोलियां मार दीं, एक गोली ममता के सीने और दूसरी हाथ में लगी।

सीने और हाथ में गोली लगते ही पत्नी दम तोड़ दी, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

गोली लगते ही ममता खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर गई। आस-पास के लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी और उसे विनायक हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शाहपुर थाना प्रभारी नीरज राय फोर्स के साथ पहुंचे और पति को गिरफ्तार कर लिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि पति अपने हेलमेट में रख कर पिस्टल लाया था और बहस होने के बाद पत्नी पर दो फायर किया, गोली मारने के बाद भी पति वहीं मौजूद रहा जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

Published on:

03 Sept 2025 10:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में पत्नी को बीच बाजार गोली से उड़ाया…हेलमेट में रख कर लाया पिस्टल, ताबड़तोड़ फायरिंग कर छलनी किया सीना

