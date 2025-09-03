गोरखपुर में पत्नी को बीच बाजार गोली से उड़ाया…हेलमेट में रख कर लाया पिस्टल, ताबड़तोड़ फायरिंग कर छलनी किया सीना

जानकारी के मुताबिक जेल रोड पर रहने वाले विश्वकर्मा चौहान की लगभग दस साल पहले ममता चौहान से शादी हुई थी। बीते कुछ साल से दंपति के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे और दोनों अलग अलग रह रहे थे, पत्नी अपने दस साल की बेटी मुक्ति के साथ रहती थी और प्राइवेट जॉब करती थी। ममता बुधवार को जेल रोड के पास ही एक स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई थी। उसी समय विश्वकर्मा चौहान वहां पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और विश्वकर्मा ने ममता को ताबड़तोड़ दो गोलियां मार दीं, एक गोली ममता के सीने और दूसरी हाथ में लगी।