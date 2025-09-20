भू माफिया ने BJP के वरिष्ठ नेता की दुकान पर आधी रात को चलाया बुलडोजर, चौकी प्रभारी पर लगा गंभीर आरोप

इस घटना पर वरिष्ठ नेता ने कहा कि शुक्रवार की सुबह 7 बजे सूचना मिली कि मेरी दुकान बुलडोजर से गिरा दिया गया। मेरी कभी कोई बात न तो कथित भूमाफिया से हुई और न ही गायत्री देवी के परिवार से, मेरी दुकान से बहुत से सामान उठा ले जाया गया। इसमें दुर्गाबाड़ी पुलिस चौकी प्रभारी की सहमति के इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठा सकता है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस घटना के बाद भाजपा पार्षद व कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। पीड़ित गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे हैं। उनकी दुकान को किसी ने बुलडोजर से गिरा दिया। प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रह गया। सीएम योगी के शहर में ये घटना प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।