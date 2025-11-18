रात के अंधेरे में ट्रक सवार युवकों ने जमकर मचाया उत्पात, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भागे…शहर में मचा रहा हड़कंप

पुलिस ने दौड़ाकर ट्रक में सवार सभी 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। कूदने के दौरान सभी को हल्की चोटें आई हैं। पकड़े गए युवकों की पहचान पिपराइच के रंजीत पासवान (चालक), कैंपियरगंज का सुहेल अहमद, गोरखनाथ सिंधी काॅलोनी का दीपक कुमार, चिलुआताल के बलराम निषाद, गुलरिहा के प्रमोद कुमार और चिलुआताल के सचिन निषाद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सभी युवक नशे में थे ट्रक से सात मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कैंट इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह की तहरीर पर कैंट थाने में 6 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ट्रक को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है।