रात के अंधेरे में ट्रक सवार युवकों ने जमकर मचाया उत्पात, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भागे…शहर में मचा रहा हड़कंप

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में ट्रक सवार युवकों का स्टंट
गोरखपुर शहर में देर रात मनबढ़ युवकों ने ट्रक से ही सड़कों पर स्टंट करना शुरू कर दिया। शहर के अंदर ही तेज स्पीड में ट्रक चलाकर राहगीरों को सकते में डाल दिए। युवकों के हरकत की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने सभी नाके पर बैरीकेडिंग लगा कर चेकिंग शुरू कर दी। ट्रक कैंट थानाक्षेत्र के मोहद्दीपुर की ओर निकला, वायरलेस सेट पर सूचना मिलते ही कैंट क्षेत्र में स्मार्ट व्हील के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया गया। वे उसे भी तोड़कर निकल गए। कुछ ही दूर जाने पर ट्रक का पहिया फंस गया तो गाड़ी रुक गई।
बैरीकेडिंग तोड़ भागे ट्रक सवार, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा
पुलिस ने दौड़ाकर ट्रक में सवार सभी 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। कूदने के दौरान सभी को हल्की चोटें आई हैं। पकड़े गए युवकों की पहचान पिपराइच के रंजीत पासवान (चालक), कैंपियरगंज का सुहेल अहमद, गोरखनाथ सिंधी काॅलोनी का दीपक कुमार, चिलुआताल के बलराम निषाद, गुलरिहा के प्रमोद कुमार और चिलुआताल के सचिन निषाद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सभी युवक नशे में थे ट्रक से सात मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कैंट इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह की तहरीर पर कैंट थाने में 6 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ट्रक को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है।
