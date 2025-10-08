Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

यूपी में DDO की सरकारी गाड़ी से कुचल कर मासूम की मौत, अधिकारी बोले… मैं गाड़ी में मौजूद नहीं था

गोरखपुर महराजगंज फोरलेन के पास सड़क किनारे खड़ी मासूम बच्ची को महराजगंज की तरफ से आ रही डीडीओ महराजगंज की सरकारी गाड़ी कुचलकर आगे बढ़ गई, हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 08, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, DDO की सरकारी से बच्ची की कुचल कर मौत

जिले के गुलहरिया थानाक्षेत्र में महराजगंज रोड पर टाटा सूमो गाड़ी से कुचलकर दो साल की मासूम की मौत हो गई, दुर्घटना के बाद भारी भीड़ देख गाड़ी छोड़कर ड्राइवर भाग चला। घटना के बाद बच्ची को लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जहां पर ट्रामा सेंटर में जांच कर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

महराजगंज से आ रही टाटा सूमो बच्ची को रौंदते हुए निकल गई

जानकारी के मुताबिक गोरखपुर में महराजगंज के जिला विकास अधिकारी की सरकारी गाड़ी नंबर UP 56 G 0177 से गुलरिहा क्षेत्र के मोगलहा स्थित जेमिनी पैराडाइज के पास एक दो साल की बच्ची की कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद गुलरिहा पुलिस ने डीडीओ की गाड़ी कब्जे में लेकर थाने में खड़ी कराया है। बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत बच्ची के पिता लंगड़ मूल रूप से बांसगांव थाना क्षेत्र के कौड़ीराम कस्बे का निवासी है और भीख मांगकर परिवार का पेट पालता है। इस समय पूरा परिवार पिपराइच थाना क्षेत्र के बैलों के पास अपने झोपडी बनाकर रहता है। इस दुर्घटना के बाद जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कन्नौजिया ने बताया कि वह गाड़ी में मौजूद नहीं थे। चौकी प्रभारी मेडिकल कॉलेज विकास मिश्रा ने बताया कि एक लड़की की मौत हुई है जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

NH 27 पर दर्दनाक सड़क हादसा…अज्ञात वाहन ने बाइक के परखच्चे उड़ाये, तीन युवकों की दर्दनाक मौत
अयोध्या
Up news, ayodhya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 10:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / यूपी में DDO की सरकारी गाड़ी से कुचल कर मासूम की मौत, अधिकारी बोले… मैं गाड़ी में मौजूद नहीं था

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सांसद रविकिशन पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दरबार, लोक मंगल की किए कामना

Up news, Varanasi
गोरखपुर

स्कूल जा रही छात्रा टैंकर के पहिए के नीचे आई, दर्दनाक मौत…आक्रोशित भीड़ ने किया चक्का जाम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

विदेश मंत्रालय की बड़ी कारवाई…गोरखपुर पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत लेने वाले अफसर हटाए गये, एक स्टिंग पर हुई यह कारवाई

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में समुदाय विशेष का धमकाने वाले पोस्टर “हिसाब में रहो साहब…हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं… बीच में लिखा है ‘आई लव मोहम्मद’

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

विकसित भारत–2047 अभियान में गोरखपुर ने बनाया नया रिकॉर्ड…सुझाव देने वालों का आंकड़ा एक लाख के पार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.