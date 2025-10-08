यूपी में DDO की सरकारी गाड़ी से कुचल कर मासूम की मौत, अधिकारी बोले… मैं गाड़ी में मौजूद नहीं था

जानकारी के मुताबिक गोरखपुर में महराजगंज के जिला विकास अधिकारी की सरकारी गाड़ी नंबर UP 56 G 0177 से गुलरिहा क्षेत्र के मोगलहा स्थित जेमिनी पैराडाइज के पास एक दो साल की बच्ची की कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद गुलरिहा पुलिस ने डीडीओ की गाड़ी कब्जे में लेकर थाने में खड़ी कराया है। बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत बच्ची के पिता लंगड़ मूल रूप से बांसगांव थाना क्षेत्र के कौड़ीराम कस्बे का निवासी है और भीख मांगकर परिवार का पेट पालता है। इस समय पूरा परिवार पिपराइच थाना क्षेत्र के बैलों के पास अपने झोपडी बनाकर रहता है। इस दुर्घटना के बाद जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कन्नौजिया ने बताया कि वह गाड़ी में मौजूद नहीं थे। चौकी प्रभारी मेडिकल कॉलेज विकास मिश्रा ने बताया कि एक लड़की की मौत हुई है जांच जारी है।