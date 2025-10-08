यूपी में DDO की सरकारी गाड़ी से कुचल कर मासूम की मौत, अधिकारी बोले… मैं गाड़ी में मौजूद नहीं था

फोटो सोर्स: पत्रिका, DDO की सरकारी से बच्ची की कुचल कर मौत
जिले के गुलहरिया थानाक्षेत्र में महराजगंज रोड पर टाटा सूमो गाड़ी से कुचलकर दो साल की मासूम की मौत हो गई, दुर्घटना के बाद भारी भीड़ देख गाड़ी छोड़कर ड्राइवर भाग चला। घटना के बाद बच्ची को लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जहां पर ट्रामा सेंटर में जांच कर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के मुताबिक गोरखपुर में महराजगंज के जिला विकास अधिकारी की सरकारी गाड़ी नंबर UP 56 G 0177 से गुलरिहा क्षेत्र के मोगलहा स्थित जेमिनी पैराडाइज के पास एक दो साल की बच्ची की कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद गुलरिहा पुलिस ने डीडीओ की गाड़ी कब्जे में लेकर थाने में खड़ी कराया है। बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत बच्ची के पिता लंगड़ मूल रूप से बांसगांव थाना क्षेत्र के कौड़ीराम कस्बे का निवासी है और भीख मांगकर परिवार का पेट पालता है। इस समय पूरा परिवार पिपराइच थाना क्षेत्र के बैलों के पास अपने झोपडी बनाकर रहता है। इस दुर्घटना के बाद जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कन्नौजिया ने बताया कि वह गाड़ी में मौजूद नहीं थे। चौकी प्रभारी मेडिकल कॉलेज विकास मिश्रा ने बताया कि एक लड़की की मौत हुई है जांच जारी है।
