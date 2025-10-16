PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के विजन से प्रेरित—“फिट युवा, विकसित भारत” की दिशा में एक और बड़ा कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘फिट इंडिया, हिट इंडिया’ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘समृद्ध, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ के विजन को साकार करने की दिशा में आज एनेक्सी भवन सभागार में सांसद खेल महोत्सव 2025 की योजना बैठक सम्पन्न हुई। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का माध्यम बनेगा, बल्कि युवाओं में अनुशासन, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय चेतना का भी संचार करेगा।