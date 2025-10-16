PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के विजन से प्रेरित—“फिट युवा, विकसित भारत” की दिशा में एक और बड़ा कदम

फोटो सोर्स: पत्रिका, MP रविकिशन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘फिट इंडिया, हिट इंडिया’ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘समृद्ध, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ के विजन को साकार करने की दिशा में आज एनेक्सी भवन सभागार में सांसद खेल महोत्सव 2025 की योजना बैठक सम्पन्न हुई। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का माध्यम बनेगा, बल्कि युवाओं में अनुशासन, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय चेतना का भी संचार करेगा।
बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला, गोरखपुर महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी तथा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में सांसद खेल महोत्सव—फिट युवा, फॉर विकसित भारत की विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा हुई।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत खेल महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश खेल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। गोरखपुर में आयोजित यह खेल महोत्सव इसी परिवर्तन का सशक्त उदाहरण बनेगा।
बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि सांसद खेल महोत्सव को जन-जन तक पहुंचाने के लिए युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों, विद्यालयों और महाविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि “फिट युवा, विकसित भारत” का सपना साकार हो सके।
