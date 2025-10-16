Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के विजन से प्रेरित—“फिट युवा, विकसित भारत” की दिशा में एक और बड़ा कदम

21 सितम्बर से 25 दिसम्बर 2025 तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव की शुरुआत सेवा पखवाड़ा से होगी। यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के ‘फिटनेस इज फ्रीडम’ के संदेश और मुख्यमंत्री योगी के ‘निरोगी उत्तर प्रदेश’ के लक्ष्य को बल देने वाला साबित होगा

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 16, 2025

Up news, gorakhpur,

फोटो सोर्स: पत्रिका, MP रविकिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘फिट इंडिया, हिट इंडिया’ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘समृद्ध, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ के विजन को साकार करने की दिशा में आज एनेक्सी भवन सभागार में सांसद खेल महोत्सव 2025 की योजना बैठक सम्पन्न हुई। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का माध्यम बनेगा, बल्कि युवाओं में अनुशासन, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय चेतना का भी संचार करेगा।

इनकी रही उपस्थिति

बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला, गोरखपुर महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी तथा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में सांसद खेल महोत्सव—फिट युवा, फॉर विकसित भारत की विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा हुई।

सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य है

  • ग्रामीण और शहरी युवाओं को खेलों से जोड़कर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।
  • खेल प्रतिभाओं को जिला, मंडल और राज्य स्तर तक अवसर देना।
  • समाज में ‘फिट बॉडी, फिट माइंड, फिट नेशन’ का संदेश फैलाना।

भारत खेल महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत खेल महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश खेल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। गोरखपुर में आयोजित यह खेल महोत्सव इसी परिवर्तन का सशक्त उदाहरण बनेगा।

“फिट युवा, विकसित भारत” का सपना होगा सरकार

बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि सांसद खेल महोत्सव को जन-जन तक पहुंचाने के लिए युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों, विद्यालयों और महाविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि “फिट युवा, विकसित भारत” का सपना साकार हो सके।

Published on: 16 Oct 2025 11:32 pm
Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के विजन से प्रेरित—"फिट युवा, विकसित भारत" की दिशा में एक और बड़ा कदम

